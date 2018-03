Kinder stehen an Döbernitzer Bushaltestelle im Regen

Döbernitz. Bei Wind und Wetter stehen die Schulkinder an den sich gegenüberliegenden Bushaltestellen im Döbernitzer Bahnweg. Das kann gerade im Herbst und Winter ziemlich ungemütlich werden und ärgert auch die älteren Einwohner, die auf den Bus angewiesen sind. Vor allem aber um die Kinder macht sich nun ein älterer Anwohner Sorgen.

Fußweg zu schmal

Schon vor Jahren wurden Anfragen gestellt, ob nicht ein Häuschen zum Unterstellen aus Döbernitz-Ost nach West verlegt werden kann. Passiert ist nichts. Hintergrund sind auch die räumlichen Gegebenheiten. Ein möglicher Standort für ein vor Wind und Wetter schützendes Häuschen könnte nur auf einer Straßenseite, in Fahrtrichtung Ost errichtet werden. Hierzu müssten allerdings nach Angaben der Stadtverwaltung erst die Eigentums- und Platzverhältnisse geprüft werden. Auf der anderen Straßenseite in Richtung der Leipziger Straße sei der eigentliche Fußweg zu schmal.

Hoffnung auf Förderprogramm

Eine Hoffnung gibt es in Form des Förderprogramms für barrierefreie Bushaltestellen. Darin wäre die Aufnahme der Bushaltestellen im Bahnweg mit einer neuen „Buswartehalle“ zur Förderung für das Jahr 2019 denkbar. Nach und nach will die Stadt über dieses Programm die Bushaltestellen behinderten- und seniorengerecht umgestalten. Ein Dutzend Stationen soll in diesem Jahr um- beziehungsweise gebaut werden, im nächsten Jahr sollen mindestens zehn weitere folgen. Zudem hofft nicht nur die Delitzscher Verwaltung auf ein weiteres Förderprogramm, das möglicherweise zum Ausbau von Haltestellen in Aussicht steht.

Von Christine Jacob