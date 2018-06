Kletzen

Die Fassade strahlt in frischem Ocker. Die Sanierung der Kletzener Kirche ist in den vergangenen Monaten ein ganzes Stück vorangekommen. „Und auch das Geld fürs ist Dach da“, freut sich die Fördervereinsvorsitzende Sigrun Schröter. Denn das thront bisher noch grau über dem Ganzen. Die Dachrinnen sind verbogen, selbst ganze Büschel vertrockneten Efeus, der sich früher bis auf die Eindeckung rankte, halten sich noch fest. Aber das Gerüst an der frischen Fassade signalisiert: Es geht weiter. Bis September soll die Außensanierung abgeschlossen sein, so Pfarrer Daniel Senf. Der Förderverein unterstützt die Bauaktivitäten des Kirchspiels seit 2015. Sigrun Schröter erinnert sich noch sehr gut daran, wie sie vor vier Jahren zu Ostern im Gottesdienst saß und sich nicht allein darüber wunderte, dass so wenige Besucher in der Kirche waren, sondern dass es im Inneren auch nicht besonders freundlich aussah. „Das brach einem das Herz. Immerhin stammt sie aus dem 12. Jahrhundert.“ Denn die Kirche ist das älteste Gebäude des Ortes.

Teffpunkt für alle

„Sie sollte nicht allein für Leute da sein, die der Kirche angehören“, stellt Sigrun Schröter fest. Sie findet wichtig, dass es Veranstaltungen gibt, die von allen besucht werden können. In den Anfängen des Fördervereins sei sie von Haus zu Haus gefahren, um Kletzener anzusprechen, der verfallenden Kirche zu helfen. Und es hat geklappt. Fördermittel wurden akquiriert, Spenden eingeworben. Nun ertönt mit Hilfe des Vereins die Glocke wieder, wird der Eingang saniert. Aber auch Leader-Fördermittel, Gelder von Landeskirche, Denkmalförderung des Landkreises und des Kirchenkreises flossen in den Bau. Der Verein organisiert regelmäßig Kirchen-Konzerte im Frühjahr, zum Tag des offenen Denkmals und im Advent. Inzwischen hat sich wieder das Krippenspiel etabliert. Nächster Tag des offenen Denkmals ist am 9. September. Dann soll das sanierte Portal offiziell eingeweiht werden.

Orgel im Blick

Und die Mitglieder haben nun bereits die Orgel im Visier. Die wird im kommenden Jahr 150 Jahre alt, ist aber derzeit stillgelegt. Ihre Sanierung kostet 50 000 Euro. Der Verein will das Kirchspiel in dieser Sache mit mindestens 10 000 Euro unterstützen. Er sucht dafür auch Pfeifenpaten, die jeweils mindestens 200 Euro berappen.

Von Heike Liesaus