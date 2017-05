Pohritzsch. Sie ist geradezu winzig, kann aber einen immensen Schaden anrichten. Die Kirschessigfliege wurde vor etwa zehn Jahren nach Deutschland eingeschleppt, 2011 das erste Mal gefangen. „In Sachsen ist sie seit 2013“, teilte das sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) auf Anfrage mit. Weil die angerichteten Schäden sehr hoch sind, führt das Landesamt Überwachungsmaßnahmen durch. „Die finden das Jahr über statt. Fallen werden jedoch nur an wenigen Standorten aufgestellt“, teilte Karin Bernhardt mit. Auch die Obsthof Pohritzsch GbR ist in den Zyklus der Überwachung eingebunden, wie Geschäftsführer Martin Weber bestätigte. Mitarbeiter des Landesamtes entnehmen jetzt wöchentlich Proben von vorher ausgewählten Obstanlagen. Martin Weber weiß, warum die Kontrolle der Populationsentwicklung der Kirschessigfliege so bedeutsam ist. „Im Unterschied zu heimischen Essigfliegen, deren Larven sich von verderbenden Früchten ernähren, ist die Kirschessigfliege in der Lage, mit einem Legebohrer ihre Eier in reifende, unbeschädigte Früchte zu legen.“

Schnelles Verderben

Sie schädige damit die Früchte kurz vor der Ernte und sorge damit für ihr schnelles Verderben. „Befallen wird das gesamte Beerenobst, besonders Himbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren, aber auch Steinobst und Wein in Gärten und in der freien Landschaft“, erklärte Karin Bernhardt.

Dass Martin Weber gern die LfULG-Mitarbeiterinnen auf die Plantage lässt, ist vor allem einem Fakt geschuldet: Die Spezialisten registrieren nicht nur die Zahl der Kirschessigfliegen, sondern sie geben auch gezielt Bekämpfungsempfehlungen. Die Ergebnisse der Untersuchungen fließen dann auch in die Pflanzenschutzwarndienste „Obstbau“ ein.

Generell gelte aber, dass Obstbauern ihre Bestände selbst überwachen müssen und auch selbst entscheiden, ob die Notwendigkeit einer Bekämpfung besteht.

Von Ditmar Wohlgemuth