Kita Morgenland in Delitzsch feiert 25-jährige Trägerschaft des Diakonischen Werkes

Delitzsch. Am Freitag wird in der Kita „Morgenland“ in Delitzsch gefeiert. Vor 25 Jahren ist die Kindereinrichtung vom Diakonischen Werk übernommen worden. Anlässlich dieses Jubiläums wird der Tag mit einer Andacht beginnen, zu der Pfarrer Stephan Pecusa ab 9 Uhr alle Geschwister, Eltern und Großeltern der Kinder sowie alle Ehemaligen einlädt. Danach werden die Kinder ein Programm vorführen. Anschließend ist ein großes Lagerfeuer im Außengelände geplant.

Kleine, familiäre Einrichtung

Die Kita „Morgenland“ ist eine kleine, familiäre Einrichtung und hat eine Kapazität von 50 Plätzen. Geprägt als kirchliche Einrichtung ist das Haus aber offen für alle Kinder. Es gibt drei Stammgruppen, davon eine Krippengruppe für Kinder vom ersten bis zum dritten Lebensjahr. Die Kindergartenkinder werden in zwei altersgemischten Gruppen betreut. Entsprechend des pädagogischen Konzeptes arbeitet das Team inhaltlich vor allem an Projekten, die gemeinsam mit den Kindern ausgewählt werden. Einen Schwerpunkt bildet dabei die religionspädagogische Arbeit. Dass dieses Konzept guten Anklang findet, belegen die Auslastungszahlen. Wer sein Kind im Morgenland unterbringen möchte, der sollte frühzeitig einen Antrag stellen.

Neu Leiterin

Seit Januar ist Katrin Petersohn die neue Leiterin – sie und ihr Team haben sich mit den Kindern eine Menge tolle Sachen und Überraschungen für diesen Tag einfallen lassen. Die Fußstapfen, in die neue Leiterin zu Jahresbeginn treten musste, sind groß, denn ihre Vorgängerin Marlis Bauer hatte zwei Jahrzehnte lang eine Menge für das Haus bewirkt. Sie übernahm Ende 2016 die Bereichsleitung für die Kindertagesstätten in der Geschäftsleitung des Diakonischen Werkes Delitzsch/Eilenburg.

Von Andreas Bechert und Thomas Steingen