Wölkau. Die Platznot in den Kindergärten macht vor dem Dorf nicht Halt. Bei den knapp 200 Krippen- und Kindergartenplätzen, die es verteilt auf vier Standorte in der Gemeinde Schönwölkau gibt, sind nach neuesten Angaben der Gemeindeverwaltung 20 Prozent mit „Fremdkindern“ belegt.

Dabei wird in der Gemeinde gerade ein neues Baugebiet erschlossen und herrscht Sorge, dass die örtlichen Kindergärten die Plätze für potenziellen Nachwuchs der Häuslebauer bieten können. Grundsätzlich ja, so Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU), allerdings seien die Belegungen mit Kindern aus anderen Orten perspektivisch ein Problem. Dabei kommen „Fremdkinder“ unter anderem aus der Nachbarkommune Zschepplin und auch aus Delitzsch, wo die Platznöte in den Kitas gerade als besonders groß gelten und es auch bei Tagesmüttern kaum mehr freie Kapazitäten gibt.

Mit Umstrukturierungen in den Gruppen wurde und wird in Delitzscher Kitas reagiert, die so geschaffenen Plätze können den Bedarf aber nur schwer decken. Daher bleibt auch die Regenbogen-Kita im Norden erhalten und wird saniert, obwohl sie Ende 2019 eigentlich geschlossen werden sollte.



