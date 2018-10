Rackwitz

Rackwitz investiert weiter in seine Kinder. Nachdem die Sanierung des Inneren der Grundschule Rackwitz an der Straße der Jugend am Montag ihr Ende fand, öffnete nun gleich die nächste Baustelle nur wenige hundert Meter weiter. Denn die Kita am Märchenweg erhält ein neu gestaltetes Außengelände.

Natur soll erlebbar sein

„Es werden alle Wege erneuert, die Sandkästen erhalten Sonnensegel, es wird eine Matschstraße, ein Multifunktionsspielfeld und viele neue Spielgeräte wie Wippen und Rutschen geben“, zählt Steffen Schwalbe auf. Zudem seien ein Gerätehaus, Sitzbänke und eine Beleuchtung für das Außengeländes geplant, ergänzt der parteilose Rackwitzer Bürgermeister.

Anders als beispielsweise in Leipzig, wo die Kindergärten meist nur wenig Platz haben, können sich die 120 Kinder und 17 Erzieherinnen in Rackwitz ausbreiten, sagt Bauplaner Hans Gerd Kleymann vom Architekturbüro Planerzirkel aus Halle. Ganz im Sinn von „Natur zum Anfassen“ werde daher auch viel mit Sträuchern und Gräsern gestaltet, durch die beispielsweise kleine Gänge führen sollen.

Je nach Witterungsbedingung soll nun bis in den Dezember hinein an der Außenanlage gebaut werden. Und schon jetzt sind die Bagger ein Highlight für die Kinder, erzählt Einrichtungsleiterin Silke Groth.

Die Kosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf rund 236 000 Euro. Durch das Förderprogramm Stadtumbau Ost wird das Projekt durch den Freistaat Sachsen mit 66 Prozent bezuschusst.

Von Mathias Schönknecht