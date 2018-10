Delitzsch

Jetzt geht es in Delitzsch ans Geld. Die Haushaltssatzung für die Jahre 2019 und 2020 steht in erster Lesung auf dem Programm des Stadtrats am 25. Oktober. Insgesamt umfassen die Jahre 2019 und 2020 jeweils Etats um die 40 Millionen Euro, der Blick der Finanzplanung reicht bis 2023 voraus. Der Fokus der nächsten fünf Jahre liegt damit ganz klar auf Projekten wie der Sanierung von Kitas, dem Umbau der alten West-Schule zum Hort Loberaue und perspektivisch (bis 2023) einem eventuellen Neubau der Artur-Becker-Oberschule. Und natürlich spielt auch das potenzielle neue Bad eine große Rolle.

Die Kita Regenbogen wird saniert (Archivbild) Quelle: Wolfgang Sens

Groß bauen für die Kleinen: Die Sanierung der Regenbogen-Kita im Delitzscher Norden wird am Ende des Projekts mit insgesamt mehr als 2,5 Millionen Euro zu Buche schlagen. Zunächst war die Schließung der Einrichtung geplant, da Delitzsch dringend mehr Kita-Plätze braucht, wird nun doch saniert. Für die Sanierung des Schulhofs der Diesterweg-Grundschule sind bereits mehr als eine halbe Million Euro vorgesehen. Für den Umbau der einstigen West-Schule zum Hort Loberaue mit Platz für 300 Schüler sind am Ende alles in allem knapp 1,4 Millionen Euro vorgesehen. Auch die weitere Sanierung der Kita Sonnenland und Umgestaltungen der Bummi-Kita, damit aus Hortplätzen solche für Kindergartenkinder werden, spielen eine große Rolle.

Große Investitionen angedacht

Die Artur-Becker-Oberschule wirkt noch wie vor 40 Jahren Quelle: Thomas Steingen

Neue Schule angedacht: Ein möglicher und noch nicht konkret terminierter Neubau der Artur-Becker-Oberschule im Delitzscher Osten wird im Finanzplan zunächst mit 6,5 Millionen Euro veranschlagt. Das Projekt ist allerdings vorerst noch Bestandteil der mittelfristigen Finanzplanung, also 2019/20 noch kein Thema. Ausgegangen wird von einem Gesamtumfang von rund 13 Millionen Euro bis 2025. Grundsätzlich muss auch noch eine Modernisierungsvariante gegengerechnet werden. Für den Ersatzneubau der Sporthalle gibt es noch einen konkreteren Zeitplan. Der Kämmerer geht allerdings davon aus, dass für den Zeitraum 2024 bis 2026 Mittel in Höhe von fünf Millionen Euro einzuplanen wären.

Erst ein Architektenwettbewerb würde die konkrete Gestaltung des Delitzscher Schwimmbades aufzeigen, der Plan jedoch zeigt feststehende Parameter wie die Wasserflächen und -tiefen Quelle: BAUCONZEPT® PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH

Hallenbad in der Sachsenstraße: Die Errichtung des möglichen neuen Hallenbades im Delitzscher Norden wird momentan mit 15,6 Millionen Euro insgesamt vermerkt. Es wird damit gerechnet, dass das neue Bad bis 2023 fertiggestellt werden kann, eventuelle Restarbeiten aber noch 2024 erfolgen und dann nochmal kosten könnten. Das Projekt allerdings ist insofern noch nicht spruchreif, dass erst noch die Abstimmungen im Stadtrat dazu abgewartet werden müssen – bekanntlich gibt es mit den Freien Wählern vehemente Gegner des Vorhabens.

Nur mit Zuschüssen: Ohne Fördermittel geht es nicht, dies wird gleich zu Beginn der Haushaltssatzung betont. Was Delitzsch sich leistet, kann es sich nur auf Basis der Fördermittel leisten. So ist zum Beispiel für den Delitzscher Osten, wo die Artur-Becker-Schule ihren Sitz hat, ein neues Fördergebiet in Arbeit. Die Wallgraben-Sanierung, Aspekt des Programms „Zukunft Stadtgrün“, wird die nächsten Jahre knapp 1,6 Millionen Euro kosten – ein Großteil muss aus Fördermitteln kommen.

Wofür würden Sie Geld im Delitzscher Haushalt einplanen? Die Abstimmungen im Stadtrat sind noch abzuwarten, doch die wichtigsten Eckpunkte des Delitzscher Haushalts für die kommenden Jahr stehen. In der öffentlichen Auslegung bis 23. Oktober kann jedermann Einwendungen hervorbringen. Der Fokus auf den Nachwuchs ist in Ordnung, noch mehr Geld sollte in die Kitas fließen und mehr Plätze geschaffen werden Delitzsch braucht ein zweites Jugendhaus und andere Treffs für die Teenager, insgesamt mehr Angebote für diese Altersgruppe Die Schulen sollten weiter auf Vordermann gebracht werden Die Stadt muss generationenfreundlicher werden, auch für Senioren Delitzsch sollte mehr in Sportstätten investieren Delitzsch braucht ein ordentliches Allwetterbad Ordnung und Sauberkeit müssen sich verbessern Einige Straßen sollten saniert oder umgebaut werden, ebenso Radwege und die Parkplätze Delitzsch braucht mehr Grün Hauptsache, der freiwillige Bereich wie Tiergarten und Bibliothek bleibt so wie er ist Alles ist gut so wie es ist Ist mir egal Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Wofür würden Sie Geld im Delitzscher Haushalt einplanen? Wofür würden Sie Geld im Delitzscher Haushalt einplanen? So haben unsere Leser abgestimmt Der Fokus auf den Nachwuchs ist in Ordnung, noch mehr Geld sollte in die Kitas fließen und mehr Plätze geschaffen werden

Delitzsch braucht ein zweites Jugendhaus und andere Treffs für die Teenager, insgesamt mehr Angebote für diese Altersgruppe

Die Schulen sollten weiter auf Vordermann gebracht werden

Die Stadt muss generationenfreundlicher werden, auch für Senioren

Delitzsch sollte mehr in Sportstätten investieren

Delitzsch braucht ein ordentliches Allwetterbad

Ordnung und Sauberkeit müssen sich verbessern

Einige Straßen sollten saniert oder umgebaut werden, ebenso Radwege und die Parkplätze

Delitzsch braucht mehr Grün

Hauptsache, der freiwillige Bereich wie Tiergarten und Bibliothek bleibt so wie er ist

Alles ist gut so wie es ist

Ist mir egal Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Kür und Pflicht: Und auch immer wieder wird betont, dass es eine besondere Herausforderung ist, den freiwilligen Bereich mit Einrichtungen wie Tiergarten, Bibliothek, Freibad und Museum zu unterhalten. Um die zwei Millionen Euro fließen jährlich in den Bereich, den sich die Stadt leisten kann, aber nicht muss. Pflichtaufgaben wie unter anderem der Brandschutz und Infrastrukturmaßnahmen müssen im Haushalt auch betrachtet werden.

Von Christine Jacob