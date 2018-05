Die Kite-Surfer gehören zur Schladitzer Bucht. Obwohl alles bestens geregelt scheint, Schilder zum Beispiel auf Regeln wie Registrierungs- und Lizenzpflicht verweisen, bewegt sich der Betrieb in der Grauzone. Denn seit einiger Zeit gelten neue Gesetze in Sachsen. Demnach ist Kiten prinzipiell überall verboten und nur in Ausnahmen erlaubt.