Delitzsch

Musikalische Töne aus persischen und europäischen Gefilden verbanden sich am Freitagabend im großen Saal der Theaterakademie beim Klänge-der-Hoffnung-Konzert. In den Abend leitete das siebenköpfige Ensemble Conquista, bestehend aus Schülern der Musikschule Taucha, ein. Dabei hatten sie Lieder aus Bosnien, Spanien und Großbritannien. Inhaltlich drehte es sich dabei meist um aus dem Alltag gegriffene Momente, wie „Chiqulín“, ein Lied über einen kleinen spanischen Straßenjungen.

Klänge von Oud und Santur

Für absoluten Klangenuss sorgte Ali Priabi ( Iran) auf dem Santur, einem Vorgänger des Cembalo. Mit feinen Anschlägen brachte er die 72 Saiten des Instrumentes in Verbindung mit dem hölzernen Klangkörper zum Klingen. Zusammen mit Basel Alkatrib an der Oud – eine Art Mandoline – , Tilmann Löser am Klavier und Sängerin Karolina Trybala, arbeiteten sich die professionellen Musiker bis zum Finale.

Gemeinschaftliches Singen zum Abschluss

Einflüsse aus dem Deutschen, Polnischen, Syrischen und Iranischen bildeten stufenweise eine musikalische Fusion. Den Höhepunkt der Veranstaltung bestritten alle Musiker gemeinschaftlich mit den Liedern „Kamtar zan Shaneh“, von Hossein Hamidi, und „ Istanbul (Not Constantinople)“ von Jimmy Kennedy und Hat Simon.

Von Alexander Prautzsch