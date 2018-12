Delitzsch

Das Ehrenberg-Gymnasium in Delitzsch bleibt ein gefragter Bildungsstandort. Deshalb braucht es ab dem kommenden Schuljahr zusätzliche Klassenräume. Das bestätigte das Landratsamt Nordsachsen (LRA) als verantwortlicher Schulträger nun gegenüber der LVZ.

Aus ungenutzter Turnhalle soll eine Mensa werden

Konkret seien sechs zusätzliche Klassenzimmer nötig. Um die Kapazität zu erreichen, soll auf eine Containerlösung am Standort in der Dübener Straße zurückgegriffen werden. Auch sei vorgesehen, den derzeit nicht mehr genutzten Backsteinbau (ehemalige Turnhalle neben dem Neubau) in eine Mensa umzuwandeln und die jetzigen Speiseräume wiederum zu Klassenzimmern. „Der Umbau der Turnhalle ist für den Zeitraum 2019/2020 und die Errichtung der Containerlösung für 2020/2021 vorgesehen“, sagt Steffen Fleischer, Dezernent der Hauptverwaltung im LRA.

Laut Landkreis verzeichnet das Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch stetig wachsende Schülerzahlen. Dafür gebe es zahlreiche Ursachen und Gründe: „Die Stadt und Region Delitzsch bietet attraktive Rahmenbedingungen für Familien, sei es im Hinblick auf den ÖPNV, S-Bahn, Arbeitsplätze, gesicherte Kinderbetreuung und ein attraktives Schulnetz bis hin zu moderaten Baupreisen“, sagt Fleischer. „Dies und nicht zuletzt auch die günstige Lage zum Oberzentrum Leipzig wirken hier im Ergebnis positiv.“

OBM Wilde: „Herausforderungen im Speckmantel von Leipzig “

Im Entwurf des Haushaltsplanes des Landkreises seien für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 bereits finanzielle Mittel für die Schaffung einer dauerhaften Sechszügigkeit, also maximal sechs Klassen pro Jahrgang, des Gymnasiums Delitzsch vorgesehen – darunter fielen auch die zusätzlichen Klassenräume.

Wenngleich die Stadt nicht Träger des Gymnasiums ist, sondern der Landkreis, benannte Delitzschs Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) die Aufgabe als „Herausforderungen im Speckmantel von Leipzig“.

Das Landratsamt will im Rahmen der Schulnetzplanung sowie dem kontinuierlichen Austausch zwischen Schulträger, Stadt Delitzsch und Schulleitung notwendige Bedarfe zeitnah erkennen und umsetzen. Der Landkreis habe „großes Interesse daran, dass sich das Ehrenberg-Gymnasium weiterentwickeln kann und die Schüler optimale Lernbedingungen vorfinden“.

Von Mathias Schönknecht