Rackwitz

Riesen Applaus beim Fest der kleinen Künstler (kleines Bild) für alle Schüler, „die so mutig waren und heute aufgetreten sind“, sagte Martina Adler. Die Leiterin der Grundschule in Rackwitz lud im Anschluss zusammen mit allen Lehrern und dem Erzieherteam der Loberstrolche alle Kinder und Eltern zum Tag der offenen Tür in das sanierte Schulgebäude an der Straße der Freundschaft ein. Im Hof, Foyer und den beiden Etagen warteten dann verschiedene Angebote wie ein Flohmarkt, ein Parcours oder eine Bastelstraße. Zudem stellten die Schüler das Ganztagsangebot „Gesund und Lecker“ vor.

Ein besonderes Geschenk mit einer besonderen Idee

Ein besonderes Geschenk brachte Bernd Irmer mit. Der in Rackwitz als Lotto-Irmer bekannte frühere Einzelhändler hatte 55 Quadratmeter Zeichenkarton, die noch aus dem Bestand seines zu Jahresbeginn geschlossen Ladens stammen, im Gepäck. Die große Rolle stellt er den jungen Künstlern für zukünftige Werke zur Verfügung. Eine Idee, was Johann, Sina Lovis, Michael und Finn (von links) damit anstellen können, hatte Irmer auch dabei. Er könne sich ein 55 – oder etwas weniger – Quadratmeter grosses gemeinsames Kunstwerk aller Klassenstufen vorstellen. Ausreichend Platz in den frisch renovierten Gängen und Klassenzimmern gibt es.

Von mhs