Kleine Räuber unterwegs: Delitzscher Mangusten-Babys erobern Freigehege

Delitzsch. Der Nachwuchs bei den Fuchsmangusten im Delitzscher Tiergarten erkundet jetzt nach und nach das Freigehege. „Es ist zu erwarten, dass die kleinen Raubtiere bald viele Fans unter den Besuchern haben werden, denn kleine Fuchsmangusten zählen zu den niedlichsten Botschaftern ihres ursprünglichen Lebensraums“, teilte die Stadtverwaltung in Delitzsch mit.

Am 1. August waren vier der kleinen Raubtiere geboren. Da bei den Mangusten eigentlich nur doppelter Nachwuchs üblich ist, ist der Wurf im Delitzscher Tiergarten etwas Besonderes. Fuchsmangusten leben in Familienverbänden von bis zu acht Tieren im südlichen Afrika in Savannen und Halbwüsten und dort häufig gemeinsam mit Erdmännchen. Beide Gattungen gehören zur Familie der Mangusten und haben sich auch im Delitzscher Tiergarten schon ein gemeinsames Gehege geteilt.

Die tagaktiven Fuchsmangusten sind Räuber und graben gerne, beziehen allerdings am liebsten bereits vorhandene Baue. Die Gattung wurde von der Weltnaturschutzunion auf die Rote Liste der gefährdeten Arten gesetzt. Da Fuchsmangusten in ihrem ursprünglichen Lebensraum als Tollwutüberträger gelten, werden sie von den Bauern vor Ort bekämpft.

Von LVZ