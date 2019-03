Delitzsch/Benndorf

Der Konflikt zwischen einem Pächter und dem Vereinschef in der Kleingartenanlage Altes Lobertal im Delitzscher Ortsteil Benndorf zieht nun weitere Kreise bis vor das Amtsgericht Eilenburg. Bereits im Januar hatte die LVZ über den Fall berichtet: Der Delitzscher Uwe G. war mit dem Vorstand, Maik S., so in Konflikt geraten, dass ihm schließlich gekündigt werden musste.

Immer wieder Zoff am Gartenzaun

Uwe G. hatte unter anderem die verbotswidrige Weitergabe und die Verarbeitung von Asbest angezeigt, beschwerte sich zudem über die Ruhestörung durch eine regelrechte „Partymeile“, welche zwischen Gärten entstanden sei. Es kam wiederholt zum Streit zwischen dem Fachberater und der Vereinsführung, es wurden Bearbeitungsrechte für die Homepage entzogen und anderes, Uwe G. wurde von seinem Amt als Fachberater abgezogen. Der Versuch eines klärenden Gesprächs beim Delitzscher Oberbürgermeister scheiterte. Bei der Polizei gingen von beiden Seiten einige Anzeigen ein. Schließlich wurde Uwe G. seitens des hiesiegen Kreisverbandes der Kleingärtner der Garten gekündigt und Hausverbot ausgesprochen. Der Delitzscher hat nun den Kreisverband verklagt. Er will Kündigung und Hausverbot damit rückgängig machen. Es gehe ihm nicht darum, jemanden abzusägen, beteuert er gegenüber der LVZ, er wolle nur in seinen Garten.

Aus der Gartenanlage in Benndorf ist vor allem zu vernehmen, dass es mit dem Kläger Uwe G. in der Vergangenheit immer wieder Differenzen gegeben habe und er viele Dinge überbewerte. Es ist nicht der erste Rechtsstreit, den er in die Gänge bringt. Mit dem neuen Vorstand sei der Verein von rund 100 Gartenfreunden deutlich enger zusammen gerückt und man wolle sich die Idylle von Einzelnen nicht zerstören lassen, heißt es von verschiedenen Mitgliedern des Vereins – der Verein stehe gut da und halte zusammen. Der Kreisverband der Kleingärtner äußert sich nicht zu laufenden Verfahren.

