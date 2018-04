Kletzen

Der Bürgerverein Kletzen bringt Bewegung in den kleinen Krostitzer Ortsteil, denn seit sich im Vorjahr engagierte Bürger des Dorfes zusammengetan haben, hat sich manches verändert. Mit der Idee, im Ort Nistkästen anzubringen, ist der Verein in sein zweites Jahr gestartet. Steffen Klein, Steffen Heinrich und Markus Haase bastelten aus alten Holzpaletten 17 solche Kästen. Für diese suchte der Verein wie berichtet Paten. Nun, da sie alle an den Mann gebracht worden sind, sollten sie bei einem Arbeitseinsatz, zu dem der Verein am vergangenen Wochenende aufgerufen hatte, im Ort platziert werden. Zur Tagesaufgabe gehörte neben dem Anbringen der Nistkästen auch das Pflanzen von zehn Obstbäumen (alte Obstsorten), eine Putzaktion im Ort und ein neuer Anstrich für die Unterkonstruktion des Festzeltes. „Dabei haben nicht zuletzt viele Mitglieder unseres Vereins, sondern auch Paten der Obstbäume und andere Freiwillige mit angepackt“, freut sich Vereinsvorsitzender André Werner.

Fleißige Helfer und Technikeinsatz

„Durch diese fleißigen Helfer und mit dem Einsatz bester Technik, Vereinsmitglied Uwe Freund stellte einen Minibagger zur Verfügung, konnten die Arbeiten zügig durchgeführt werden“, berichtet Werner. Das Angießen der jungen Bäume, ihre Beschilderung zur Kennzeichnung und der namentlichen Nennung der Paten sowie die Anbringung eines Knabberschutzes vor Wildfraß sei reibungslos vorangekommen, so der Vereinschef.

Vereinschef André Werner beim Angießen der neu gepflanzten Bäume. Quelle: privat

Die 17 Nistkästen sind im gesamten Ort verteilt angebracht worden. Für die Patenschaften wurden Urkunden gefertigt, die jedem Paten zeitnah übergeben sollen. Und weil am vergangenen Samstag auch das Wetter perfekt mitgespielt hat, ist das Abschleifen und das Streichen der Festzeltstreben ebenfalls bestens erledigt worden. In diesem Zusammenhang weist André Werner bereits auf den 18. August hin. An diesem Tag lädt der Bürgerverein zum Sommerfest ein. Dazu hat er unter anderem „Die Delitzscher Stadtmusikanten“ gewonnen.

Neu im Dorf ist jetzt auch der Bürgervereins-Briefkasten am Schaukasten der Gemeinde am Teich. Er ist zum Abschluss des Arbeitseinsatzes dort angebracht worden. „Schön wäre es, wenn dort die Kletzener ihre Anregungen, Kritik oder auch positive Äußerungen einwerfen würden“, ermutigt Werner seine Mitbürger.

Von Thomas Steingen