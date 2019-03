Nordsachsen/Leipzig

In etwa 1600 Städten und mehr als 100 Ländern haben Schüler unter dem Motto „Fridays for Future (f4f)“ beschlossen, ihre Freitagvormittage nicht in der Schule, sondern auf Demonstrationen für den Klimaschutz zu verbringen. In Leipzig gingen beispielsweise rund 1500 junge Menschen in der vergangenen Woche auf die Straße. Im Landkreis Nordsachsen gab es bisher keine eigene Veranstaltung. Schüler von Delitzsch bis Torgau schlossen sich jedoch den Aktionen in Leipzig an. Die Jugendlichen erfahren dafür Unterstützung – müssen aber auch Sanktionen fürchten.

Kreisschülerrat unterstützt die Demonstrationen

„Wenn so große Massen an Schülern auf die Straße gehen, dann muss das was bedeuten!“, schreiben die Mitglieder des Kreisschülerrats in Nordsachsen. Fridays for Future sei eine Bewegung, „die zwar nicht rechtlich abgesichert ist, dennoch von uns sehr unterstützt wird. Wir finden es wichtig, dass sich Schüler für den Klima- und Artenschutz einsetzen.“

Die 37 Schülersprecher von weiterführenden Schulen, die sich im Kreisschülerrat organisieren, begrüßen daher auch das Vorhaben des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmar ( CDU) zur Einberufung des Klimakongresses in Leipzig am 22. Juni. Wie die Staatskanzlei mitteilte, wolle Kretschmer damit ein Forum schaffen, bei dem Schüler mit dem Regierungschef sowie mit Vertretern verschiedener Ministerien und Experten diskutieren können.

Um auf die Folgen des globalen Klimawandels hinzuweisen, streikten am 15. März 2019 Schüler in über 1600 Städten weltweit - auch in Leipzig auf dem Richard-Wagner-Platz. Quelle: Dirk Knofe

Grundrecht oder Schulpflicht?

Im Zusammenhang mit den Protesten spielt aber auch das Thema Schulpflicht eine Rolle. Das Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) könne als zuständige Fach- und Rechtsaufsichtsbehörde „überhaupt nicht von der Schulpflicht abrücken“, sagt Roman Schulz. Der Lasub-Pressesprecher weist jedoch darauf hin, dass das Landesamt „ausdrücklich darauf verzichtet“, im Kontext von f4f den Schulen eine Regelung vorzuschreiben. Die Schulleitungen seien erfahren genug. Auch über mögliche schulische Sanktionen werde durch das Lasub keine Statistik geführt. Auch „kontrollieren wir nicht die Schulen und haben auf ein Meldesystem“ verzichtet, so Schulz.

Da aber die Beratung der Schulen zu den Kernaufgaben des Lasub gehöre, gibt es eine Einschätzung mit einer Positionierung. Diese werde nicht als Weisung – sondern auf Nachfrage zur Beratung der Schulen genutzt. Darin heißt es unter anderem: „Verfassungsrechtlich ist die allgemeine Schulpflicht festgeschrieben (Art. 7 Grundgesetz, Art. 102 Abs. 1 Satz 2 Sächsische Verfassung), Schüler und Schülerinnen sind zum regelmäßigen Besuch des Unterrichts und der übrigen verbindlichen Veranstaltungen der Schule verpflichtet (§ 26 Abs. 2 SächsSchulG).“

Jede Anfrage auf Befreiung beziehungsweise Beurlaubung vom Unterricht bedarf einer Abwägung der geltend gemachten Gründe. Im Fall der Demonstrationen könnten sich Schüler beispielsweise auf die Versammlungsfreiheit, Artikel 8 des Grundgesetzes berufen. Dies müsste dann mit der grundsätzlichen Pflicht zum Schulbesuch abgewogen werden. „Zu prüfen sei hierbei insbesondere, ob sich das mit der Demonstration geförderte Anliegen nicht ebenso am Nachmittag beziehungsweise in der unterrichtsfreien Zeit verfolgen lässt, was in diesem Anliegen der Fall ist“, so die Einschätzung des Lasub.

Pressesprecher des Landesamts für Schule und Bildung, Roman Schulz: Das Festhalten an der Schulpflicht ziele inhaltlich jedoch in keiner Weise gegen das Thema oder jugendliches Engagement. Quelle: Andre Kempner

Elektrofahrzeug statt Moped

„Ich habe noch keinen Lehrer samstags streiken sehen“, entgegnet Elk Messerschmidt dem Argument, dass die Demos nach dem Unterricht stattfinden sollten. Der Leiter des Europäischen Jugendkompetenzzentrums für erneuerbare Energie merkt zudem an, dass es sich bei den Streiks der Lehrer dann lediglich um Geldfragen drehe, anstatt um die Erneuerung des „veralteten Bildungssystems“. Wenn Politiker etwas gegen die Schüler-Streiks haben, sollten sie die Voraussetzungen schaffen, dass sie nicht notwendig sind, sagt Messerschmidt.

Er merkt jedoch auch an, dass die Schüler selbst etwas beitragen könnten. Viele kämen derzeit mit dem Moped zur Schule. Es gebe aber bereits die Möglichkeit, E-Autos zu leasen, sagt Messerschmidt. Diese könnten sogar mit dem Mopedführerschein gefahren werden.

Schulpflichtverletzung könnte Ahndung nach sich ziehen

Grundsätzlich sei auch auf die Verantwortung der Eltern verwiesen, sagt Roman Schulz. „Sollte die Schulpflichtverletzung als Ordnungswidrigkeit eingeschätzt werden, ist die Beteiligung der zuständigen Verwaltungsbehörde des Landkreises oder der Kreisfreien Stadt an der Ahndung möglich.“ Im Falle von Komplikationen mit der Schulleitung werde der Kreisschülerrat Nordsachsen die „Schülerinnen und Schüler im Landkreis Nordsachsen zu jedem Zeitpunkt unterstützend zur Seite stehen“, teilt dessen Vorstand mit.

Das Festhalten an der Schulpflicht ziele inhaltlich in keiner Weise gegen das Thema oder jugendliches Engagement, ergänzt Schulz. Man könne zudem sehr aktiv viele Projekte auch an der Schule durchführen – zu einer Vielzahl von Inhalten seien Thementage, Projektwochen oder Aktionszeiträume möglich.

Elk Messerschmidt möchte die Schüler aus Nordsachsen bei ihren Aktionen unterstützen und hat Verbindung aufgenommen. Er könne sich vorstellen, mit den Schülern zu einer der kommenden Demos Elektroautos zu organisieren, die vorwegfahren – mit der großen Aufschrift: Wir sind CO2 -frei unterwegs.

Von Mathias Schönknecht