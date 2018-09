Authausen

Freebiker, Motorradclubs, Besucher tätowiert oder nicht, als Einzelkämpfer oder mit Club – jetzt trafen sich wieder jede Menge Liebhaber der Bikerszene.

Für das kleine Örtchen Authausen ist der Verein Motorradfahrgemeinschaft Dübener Heide 1998 e.V. eine echte Bereicherung. Jedes Jahr zieht es nicht nur Bikerprofis zum Sommerfest, sondern eben auch einen nicht motorisierten Teil der Bevölkerung. Von Jung bis Alt kommt man gern zum Festplatz. Die tolle Stimmung und vor allem der große Spielspaß haben Magnetwirkung.

Zur Galerie Zahlreiche Motorradfreunde haben am Bikertreffen in Authausen teilgenommen. Höhepunkt war die gemeinsame Ausfahrt.

Darüber ist sich auch Presi Mecke im Klaren: „Wir haben immer viel Besuch hier und machen uns im Vorfeld schon Gedanken, welche Spiele wir anbieten könnten und jedes Mal finden wir jemanden, der gern mitmacht“, erklärt er mitten im Getümmel. Für die tolle Spielmotivation sorgt stets Ehrenmitglied Udo Schlich. Er findet die nötigen Worte, um Mitwirkende für das lustige Miteinander zu finden.

In diesem Jahr stand offensichtlich die Nachwuchsförderung auf dem Plan. Der charmante Biker erwies sich als toller Spielpädagoge und sorgte auch bei den jüngsten Besuchern für riesigen Spaß. Im mit Blumenerde und Wasser gefüllten Matschplanschbecken galt es, Flaschendeckel zu finden. Natürlich durften später auch die harten Biker ran und tobten sich ebenfalls beim Flaschendrehen und Soundbikewettbewerb und vielem mehr aus. Selbstverständlich wechselten wieder Pokale in Eigenkreation für das lauteste Bike, den besten Umbau oder den am besten vertretenen Club den Besitzer. Neben dem Spaßfaktor gab es aber auch etwas für die Augen und Ohren: Bei der Ausfahrt knatterten mehr als dreihundert Bikes durch die Region um Bad Düben. Jedes Jahr ist das gewaltige Spektakel für die Anwohner am Straßenrand ein Höhepunkt. Natürlich blieb auch das Fachsimpeln über Zylinder, PS und Hubraum nicht außen vor. Seit vielen Jahren gibt es die sympathischen Biker mit ihrem Verein in der Region. Sie sorgen regelmäßig mit ihren Partys für neuen Schwung im Dorfleben.

Von Anke Herold