Beerendorf. Die großen Pappeln am Anger an der Kastanienallee in Beerendorf sorgen im Delitzscher Ortsteil jedes Jahr aufs Neue für Gesprächsstoff. Erst kürzlich verstopften die Samen der Bäume bei einem Gewitterguss den Straßeneinlauf auf Höhe des Grundstückes Beerendorfer Anger 1, was zu einer Überschwemmung führte. Mit den Händen habe sie die Samen aus dem Gulli geholt, damit das Wasser abfließen konnte, berichtet Anwohnerin Viola Skubich und wünscht sich, dass die Stadt die Auffangkörbe in den Straßeneinläufen öfters leeren lassen würde. Sie gehört zu den Beerendorfern, die zur Ortsbegehung dem Ortschaftsrat gefolgt sind. Stadtrat Gerhard Schladitz (CDU-Fraktion) hat zu den Pappeln und Kiefern in diesem Bereich des Angers eine klare Meinung: „Sie sollten weg.“ Er erinnert sich an Pläne von vor rund zehn Jahren, den Anger nur mit ortsbildtypischen Gehölzen zu gestalten. Bisher blieb es aber nur bei den Ideen.

Behindertengerechte Bushaltestelle

Thema war auch die Bushaltestelle am Seniorenzentrum. Sie soll behindertengerecht ausgebaut werden. Zurzeit stehen dem aber die angrenzenden Parkplätze entgegen. Hier wird vorgeschlagen, nach Alternativen für Stellflächen am Heim zu suchen. Platz wäre auf der Fläche neben dem Heim, die jetzt als Reitplatz genutzt wird. Ablehnend äußerten sich die Teilnehmer des Rundganges zu Anfragen von Interessenten, die einen Teil des Sportplatzes für landwirtschaftliche Zwecke pachten möchten. Wie schon im Vorjahr fordern die Beerendorfer zudem in der Kastanienallee am Abzweig Anger eine eindeutigere Verkehrsführung.

Von Thomas Steingen