Konsum in Krostitz schließt – Bürgermeister will Aus nicht hinnehmen

Krostitz. Letzter Verkaufstag im Konsum Krostitz ist am 30. Dezember. Punkt. Für die Geschäftsführung in Leipzig steht das felsenfest. In Krostitz regt sich Widerstand.

Krostitz will kämpfen

„Gerade ältere Menschen sind sehr enttäuscht“, betont Gerhard Hamann, Vorsitzender des Krostitzer Seniorenvereins, „wir sind damit definitiv nicht einverstanden.“ Der Verein hat den Bürgermeister auf seiner Seite. „Das ist sehr schlecht für Krostitz“, meint Wolfgang Frauendorf (CDU). Er habe Verbindung aufgenommen. „Ich versuche was hinzukriegen“, bereitet er sich auf Termine mit der Geschäftsführung vor.

Dabei, so Frauendorf, müsse man Verständnis haben, dass nach wirtschaftlichen Kriterien entschieden werde. „Auch wenn der Konsum Leipzig als Genossenschaft nicht primär gewinnorientiert handelt, ist dennoch eine Gesamtprofitabilität des Unternehmens unverzichtbar, um soziales Engagement zu zeigen, Ausbildungsplätze zu schaffen und Arbeitsplätze zu sichern. Leider weist die Filiale in Krostitz ein anhaltend negatives Betriebsergebnis auf, weshalb wir uns für eine Schließung entscheiden mussten“, schildert Matthias Benz, Abteilungsleiter Marketingkommunikation. „Ein solcher Entschluss fällt uns nicht leicht, jedoch tragen wir Verantwortung für mehr als 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie etwa 50 Auszubildende“, so Benz weiter. Die Verantwortung zeigt sich: Die sechs Kolleginnen der Krostitzer Filiale werden in anderen weiterbeschäftigt. Es werden keine betriebsbedingten Kündigungen erfolgen.

Filialen ständig auf dem Prüfstand

Derzeit würden für 2018 keine konkreten Schließungspläne in der Region Delitzsch bestehen. „Allerdings überprüfen wir unser Filialnetz fortlaufend auf seine Wirtschaftlichkeit und müssen gegebenenfalls auch unterjährig Maßnahmen zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit ergreifen“, so Matthias Benz. Der Rackwitzer Konsum läuft nach LVZ-Informationen auf Bewährung, in Delitzsch dagegen sieht es besser aus.

