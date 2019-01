Delitzsch

Der 21. Januar ist ein Feiertag. Für mich auf jeden Fall. Es ist der Tag der Jogginghose. Ehre, wem Ehre gebührt! Wie fies sind die praktischen Beinkleider und ihre Träger schon gescholten worden: „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren!“ Das sagte Modedesigner Karl Lagerfeld 2012. Ich sage: Karl, du hast ja keine Ahnung!

Ohne die Jogginghose würde mancher Brand nicht gelöscht. Naja, gut, das schon ... aber nicht so schnell. Nachts oder Morgengrauen. Der Pieper geht, die Sirene schrillt. Wir von der Feuerwehr springen aus den Betten. Es geht nicht selten um Leben und Tod, mindestens um Sachwerte. Es muss jetzt schnell gehen.

Lieber Karl, wir putzen uns nicht mal die Zähne oder gehen aufs Klo. Wie sollten wir da ernstlich erst ein Outfit zusammenstellen oder uns in eine dieser Röhrenhosen zwängen, die du so trägst?! Und wenn nicht gerade brütend heißer Sommer ist, wird es echt frisch auf dem Weg zum Gerätehaus. Ergo: Jeder von uns hat neben dem Bett, auf einem Stuhl, auf der Couch oder sonst wo auf seinem Alarmweg immer eine Jogginghose und ein Shirt zum Überziehen liegen. So wie wir wenig später im Gerätehaus in unsere Einsatz- und Schutzkleidung springen – nicht gerade formschön geschnitten, jaaaa, das wissen wir und es ist uns egal, springen wir in die Jogginghose. Wir schwingen uns aufs Rad oder ins Auto, oder rennen zum Gerätehaus, rücken aus. Wir leisten harte Arbeit im Ehrenamt. Nach mehr oder weniger Stunden im Einsatz machen wir uns in unseren Jogginghosen auf den Heimweg und jeder kann das sehen. Wir sind oft so erschöpft, als hätten wir diese Jogginghose tatsächlich zum Sport getragen. Wer eine Jogginghose trägt, der hat ein paar Stunden Schlaf und Freizeit verloren, aber mit Sicherheit nicht die Kontrolle über sein Leben – nicht selten hat er ein anderes gerettet.

Von Christine Jacob