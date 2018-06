Schenkenberg

Ein laues Sommerlüftchen, angenehme Gäste und eine gute gelaunte Band namens Les Bummms Boys verbreiteten am Sonnabendabend im Schenkenberger Pfarrgarten mit ihren witzigen, deutschsprachigen Texten extra gute Laune. „Wer heute zu Hause geblieben ist, hat echt was verpasst“, erklärt Uwe Süptitz, der unter den Gästen ist und auch die zweite Band The Whiskey Foundation am späten Abend zu schätzen weiß.

Les Bummms Boys heizten am Abend im Schenkenberger Pfarrgarten mit ihrer außergewöhnlichen Musik die Stimmung an. Quelle: Anke Herold

„Ein unerwartet kraftvoller Bluesrock ist uns hier geboten worden. Das musikalische Gewitter mit einem intensiven Drum und Bass, die filigrane Gitarre und der charismatische Gesang – alles hat gestimmt. Der Verein hat wieder einmal bewiesen, dass außergewöhnliche musikalische Wege möglich sind“, resümiert er im Anschluss.

Verein feiert 20-Jähriges

In diesem Jahr feiert der Verein um die Pfarrscheune in Schenkenberg das 20. Jubiläum. Seit Gründung des Vereins und dem Ausbau der Scheune ist das Domizil als kulturelles Kleinod bekannt. Die Veranstaltungen unter freiem Himmel gibt es aber schon viel länger. Ralf Schumacher erinnert sich an die vielen besonderen musikalischen Gäste, die schon oft für bereichernde Abende gesorgt haben, aber auch daran, dass die Besucherzahl zu den verschiedenen Konzerten durchaus höher war, als es am vergangenen Wochenende der Fall war. „Da überlegt man schon, ob man als Veranstalter überhaupt solch ein Event noch einmal organisieren sollte“, erklärt das Vereinsmitglied dann doch etwas enttäuscht ob der etwas verhaltenen Besucherzahl. Bleibt zu hoffen, dass das Pfarrscheunenteam die Lust zukünftig dennoch nicht verliert und für die nächsten 20 Jahre weiterhin der Kultur in Schenkenberg eine Plattform bietet.

Von Anke Herold