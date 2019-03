Schönwölkau

Zufällig hatte Schönwölkaus Bürgermeister Volker Tiefensee ( CDU) dieser Tage die gefährlichen Baumschäden im Park Wölkau entdeckt. Eigentlich war er mit einem Fernsehteam rund ums Schloss unterwegs, das für eine Sendung über verlassene Orte drehte. Dabei fielen ihm aber auch die erkrankten Bäume auf. „Es sieht verheerend aus“, erklärte er in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Baumstämme, die wie verkohlt wirken und abblätternde Rinde weisen auf die Rußrindenkrankheit hin.

Zur Galerie Bäume im Park neben dem Schloss Wölkau zeigen die Schadensbilder der Rußrindenkrankheit.

Der Schimmelpilz bewirkt, dass die Rinde der Bäume aufplatzt, wodurch weitere Sporen entlassen werden und sich durch Luftzug und Wind verbreiten. Zudem verfärbt sich das Holz schwarz. Das Problem ist nicht allein die gefährdete Standfestigkeit der Bäume. Der Pilz kann Gesundheitsschäden bei den Menschen mehrere Stunden nach dem Einatmen hervorrufen, unter anderem Reizhusten, Fieber oder Atemnot. Deshalb müssen die Waldarbeiter bei Fällarbeiten sogar Schutzanzüge tragen. Das befallene Holz darf zudem nicht verbrannt und nur abgedeckt transportiert werden.

Privatgrund

„Ich denke, die Bäume müsse sofort gefällt werden“, erklärte Tiefensee. Er wolle sich kümmern. Denn die Gemeinde sei wegen der öffentlichen Wege zuständig, obwohl sich die Bäume auf Privatgrund befinden. Er muss also den Eigentümer des Schlosses zum Fällen der Bäume veranlassen. Glücklicherweise stehen die entdeckten Exemplare jedoch in dem Teil der Anlage, der nicht unmittelbar an die Kindertagesstätte anschließt.

Im Park Zschortau, aber auch auf den Schulhöfen zweier Leipziger Grundschulen mussten unter anderem Bäume gefällt werden. Im Park Leipzig-Schönau wurden sogar schon 68 kranke Ahorne gefällt. Auch entlang der B 2 im Leipziger Süden waren vor einigen Wochen kranke Bäume entnommen worden. Darunter etliche mit der Rußrindenkrankheit.

Die Krankheit tritt vorrangig bei Ahornbäumen auf. Befallene Stämme sollten nicht angefasst, die Sporen nicht verwirbelt und nicht eingeatmet werden. Der sehr trockene vergangene Sommer hat Bäume geschwächt, das befördert das Ausbreiten der Krankheit. Sie tritt nicht erstmalig in Erscheinung. Bereits vor rund zehn Jahren wurde in der LVZ über die Fällung von rund 60 Bäumen, bei denen die Rußrindenkrankheit ausgebrochen war, im Park Zschortau berichtet.

Von Heike Liesaus