Delitzsch

Pendler haben es vor Augen: Es tut sich was im Delitzscher Süden. Die neben der Leipziger Straße in der Anlage „Am Wasserturm“ beräumten Gärten sind abgebrochen. Der Blick geht über eine freie Fläche, statt auf die Rückwände verfallender Lauben. Die Kraftfahrer stehen nach wie im Stau am Bahnübergang Leipziger Straße. An dessen Beseitigung wird zwar gearbeitet, aber die Realisierung ist noch in weiter Ferne. Vor anderthalb Jahren war darüber zu berichten, dass das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gab: Wie ist der Bahnübergang zu beseitigen? Soll die Straße durch ein Trogbauwerk unter den Gleisen entlang oder mit einer Brücke darüber hinweg geführt werden?

Machbarkeitsstudie

„Die Machbarkeitsstudie liegt vor, allerdings fehlt noch die abschließende Stellungnahme der DB AG“, informiert Isabell Siebert, Pressesprecherin des Lasuv dieser Tage auf Nachfrage der LVZ. „Noch im zweiten Quartal dieses Jahres soll eine gemeinsame Besprechung der drei Kreuzungspartner, also Lasuv, Stadt und Bahn, zur Studie stattfinden.“ Damit sollte die Frage, ob es obendrüber hinweg oder untendrunter hindurch geht, dann abschließend erörtert und es sollten die nächsten Planungsschritte festgelegt werden.

Mehr Staus sind programmiert

Dabei wird die Übergangsbeseitigung auch deshalb immer dringender, weil die Bahn mehr Güterverkehr auf die Schienen will. Auf der Strecke Halle-Delitzsch-Eilenburg Ost soll die Zugfrequenz laut Prognosen des Bundesverkehrswegeplans bis 2025 um mehr als das Doppelte steigen. Damit wären dann mehr und größere Staus vor den Schranken programmiert. Doch Delitzscher und ihre Besucher dürften noch öfter davor anhalten müssen, bevor es andere Wege gibt.

Kreisel und Bahnübergang entkoppelt

Und damit kommt in Richtung Stadt natürlich der fünfarmige Knoten Leipziger Straße, Richard-Wagner-Straße, August-Bebel-Straße und Elberitzstraße ins Spiel. Dort ist eine Kreisverkehrslösung favorisiert. Die Pläne sollen schon in der Schublade liegen. Doch bisher sollten im Rahmen des Projekts „S 4, Ausbau in Delitzsch, August-Bebel-Straße“ der Bahnübergang und der Kreisel zugleich realisiert werden. Die Idee dahinter: doppelte Sperrungen vermeiden. Davon hat sich das Lasuv aber jetzt verabschiedet. Damit es schneller geht, ist vorgesehen, den Kreisverkehr von der Bahnübergangsbeseitigung abzutrennen, „eigenständig vorgezogen weiter zu planen und dann zu realisieren“, ist von der Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert zu erfahren.

Noch kein Baurecht für Wasserturm-Projekt

Wie die Anbindung der Gebiete rechts und links der Leipziger Straße, also Gartenmarkt und Wasserturm-Anlage nach einer Bahnübergangsbeseitigung aussehen soll, soll bei anstehenden Bauprojekten berücksichtigt werden. Noch besteht für das Wasserturm-Hotel kein Baurecht. Der Bebauungsplan ist nach der zweiten Offenlage noch in Arbeit. „Derzeit erfolgen die Abwägung und die Einarbeitung der Hinweise aus der Trägerbeteiligung und der Offenlage“, informiert Nadine Fuchs Pressesprecherin der Delitzscher Stadtverwaltung. „Parallel wird derzeit die Erschließungsplanung durchgeführt, die ebenfalls in den Bebauungsplan einfließen soll. In etwa ein bis zwei Monaten soll der Planentwurf dann vorliegen.

Von Heike Liesaus