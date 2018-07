Delitzsch

Der Brand in der Recyclinganlage der Kreiswerke Delitzsch am Montag hat zu Verletzungen bei den Kameradinnen und Kameraden, die über Stunden im Einsatz waren, geführt. Insgesamt neun Einsatzkräfte von verschiedenen Feuerwehren haben sich nach Angaben vom späten Montagabend bei dem Großeinsatz leicht verletzt – von Kreislaufstörungen über Verstauchungen bis Schnittwunden reichten die Verletzungen.

Erneut alarmiert

Zur Galerie Am Morgen des 30. Juli 2018 ist es bei den Kreiswerken in Delitzsch zu einem Großbrand gekommen. Dutzende Feuerwehren waren im Einsatz.

Das Feuer war gegen 9.15 Uhr am Montagmorgen ausgebrochen, am Mittag war der Brand unter Kontrolle. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Abend hinein. Dutzende Feuerwehren und etwa 120 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Gegen 20.30 Uhr wurde die Feuerwehr mit einigen Kräften erneut ins Gewerbegebiet alarmiert. Ein Lüftungsrohr an der Halle hatte Feuer gefangen. Erst gegen 23 Uhr konnten die Ehrenamtlichen wieder ins Gerätehaus abrücken.

Brandursache muss geklärt werden

Die Aufräumarbeiten werden die Feuerwehr noch eine Weile beschäftigen Quelle: Christine Jacob

Was genau den Brand am Montagmorgen ausgelöst hat, muss noch von der Polizei geklärt werden. Eine Selbstentzündung der gepressten Kunststoffballen ist nicht auszuschließen. Die vielen Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers auf die Halle verhindern.

Von Christine Jacob