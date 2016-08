Delitzsch. Nach über zehn Jahren hat die Internetseite der Kreiswerke Delitzsch nun einen neuen Anstrich erhalten. „Wer unsere Homepage jetzt besucht, soll sich darauf besser zurechtfinden als vorher“, sagt Kreiswerke-Geschäftsführer Ulf Bechstein. Denn die Seite sei jetzt nicht mehr so tief verlinkt. Wie Bechstein weiter informiert, ist nicht nur die Software überholt worden, sondern auf der Seite wurden auch Änderungen vorgenommen, um sie kundenorientierter zu gestalten.

Neues und Bewährtes

Modernes Design, neue Inhalte und optimierte Navigation sind die Ansprüche, die die KWD an ihren Internet-Auftritt stellen, um mit der Zeit zu gehen. Neben Neuem wie Stellenausschreibungen, Ausbildungsplätze oder dem Abfall-Ratgeber „Was entsorge ich wo?“, ist Altbewährtes wie der persönliche Abfallkalender übernommen worden. Auch umfassende Informationen zu den Wertstoffhöfen fehlen nicht. Die KWD wollen die Internetseite aber auch nutzen, um etwaige Änderungen bei Tourenplänen oder Öffnungszeiten schnell kommunizieren zu können.

Pläne für Service-App

Im Gespräch ist des Weiteren die Einführung einer Abfall-App für Smartphones, wie sie die Abfallwirtschaft des Landkreises Leipzig Land seit einem Jahr als kostenlosen Service den Bürgern anbietet. Damit können sich die Bürger nicht nur an die Termine der Müllabfuhr erinnern lassen, sondern auch den Wertstoffhof oder den Glascontainer in ihrer Nähe orten. Die App ist sowohl für I-Phone als auch Android ausgelegt. Sie umfasst eine Kalenderdarstellung aller Termine mit Erinnerungsfunktion, alle Entsorgungstandorte im Landkreis Leipzig Land vom Glascontainer bis zum Wertstoffhof mit seinen Öffnungszeiten. Zudem sind alle wichtigen Ansprechpartner zu finden. Sogar an eine Tausch- und Verschenkbörse für gut erhaltene Gebrauchsgegenstände, Möbel oder Elektrogeräte ist gedacht. Über 6000 Nutzer haben sich im Landkreis Leipzig die App bereits heruntergeladen.

Bis ein solches Angebot auch in Nordsachsen spruchreif ist, benötige es aber noch einiger Absprachen und Vorbereitungen, erklärt der Kreiswerke-Chef. Denn eine solche Investition sei nur sinnvoll, wenn sie den gesamten Landkreis erfasse. Deshalb müssten neben dem für die Abfallentsorgung zuständigen Landkreis auch alle damit beauftragten Unternehmen einbezogen werden.

Von Thomas Steingen