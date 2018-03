Kreiswerke liefern fehlende Abholtermine für gelbe Säcke nach

Delitzsch. In diesem Jahr wies der Abfallkalender der Kreiswerke Delitzsch GmbH (KWD) für die Loberstadt und deren Umgebung Lücken auf. Die Abhol- beziehungsweise Leerungstermine für gelbe Säcke/Tonnen sind nur bis 31. März ausgewiesen worden. Das führte schon zu Jahresbeginn zu Verwunderung und warf Fragen auf. Nun sind die ersten drei Monate verstrichen, und alles wartet, wie es weitergeht. Bisher fehlten dazu Informationen. Entsprechend kursierten Fragen. Die KWD bestätigen, dass sich die Mehrzahl der Anrufe in ihrem Kundencenter dieser Tage um den Abfallkalender und die Abfallgebührenbescheide drehten. Was Letztere betrifft, teilen die KWD mit, dass die Bescheide im April verschickt würden. Früher war das nicht möglich, weil der nordsächsische Kreistag erst am 21. März die neuen Abfallgebühren beschlossen hat.

Ergänzungsblatt kommt mit Amtsblatt

Und auch die fehlenden Termine für die Abholung der gelben Säcke/Leerung der gelben Tonnen stehen fest. Auf der Homepage der Kreiswerke sind sie bereits eingestellt. Für den gedruckten Abfallkalender legen die KWD im Amtsblatt der Stadt, das am 31. März erscheint, ein Ergänzungsblatt mit den Terminen bei.

Wegen der langen Unklarheit kritisiert Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) die Verfahrensweise der KWD, fordert vom Entsorgungsbetrieb eine umfassende Information der Bürger und künftig einen Abfallkalender fürs Jahr, der alles enthalte.

Für die Abholung der gelben Säcke und Leerung der gelben Tonnen ist im Landkreis Nordsachsen die Alba Sachsen GmbH zuständig. Im Delitzscher Raum werden die Kreiswerke als Subunternehmer für Alba tätig. Der seit Januar gültige Vertrag sieht statt früher drei Wochen Entleerungsrhythmus nun zwei Wochen vor.

„Wir wollen diesen Rhythmus die ersten beiden Monate analysieren und dann die Touren gegebenenfalls optimieren“, teilten die KWD im Januar mit. Deshalb wurden die Termine nur bis März veröffentlich. Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, seien für die Delitzscher Touren nur geringfügig Anpassungen erfolgt.

Von Thomas Steingen