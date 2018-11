Delitzsch

Wer die Eilenburger Straße vom Bahnhof bis zum Markt hinunter läuft, dem fallen sie kaum auf. Zwei kleine Häuschen mit Metalldach am Marienplatz und am Markt. Dabei sind die würfelförmigen Gebäude für viele Bürgerinnen und Bürger in Delitzsch essentiell. Es sind nämlich die einzigen öffentlichen Toiletten in der Innenstadt, die rund um die Uhr zugänglich sind, eine weitere befindet sich am Festplatz nahe des Tiergartens und damit etwas außerhalb. Ursprünglich gab es noch eine Toilette am Roßplatz/Wallgraben, die jedoch wiederholt beschädigt wurde. Da die Reparaturkosten nicht mehr tragbar waren, entschied sich die Stadt die Anlage zu schließen.

Mangel an öffentlichen Toiletten?

Doch die verbleibenden Toiletten sind für manche zu wenig, wie uns eine Leserin mitteilte. Besonders für ältere Mitmenschen seien öffentliche WCs in der Innenstadt sehr wichtig. Das sehen andere Passanten ähnlich: „Eine oder zwei Toiletten mehr würden wohl nicht schaden“, moniert etwa eine Delitzscherin auf der Eilenburger Straße. Die Stadt hält dagegen. Auf Anfrage erklärt Pressesprecherin, Nadine Fuchs, dass „aufgrund einer Bürgeranfrage in den letzten Jahren die pauschale Aussage, in Delitzsch gäbe es zu wenig Toiletten, von der Stadtverwaltung als nicht zutreffend erachtet wird.“ Fuchs benennt zahlreiche öffentliche Toiletten im Innenstadtbereich. So gäbe es neben den Anlagen am Markt auch öffentliche WCs in der Bibliothek Alte Lateinschule, im Technischen Rathaus und im Barockschloss. Doch diese unterliegen allesamt den eingeschränkten Öffnungszeiten.

Gastronomen Helfer in der Not

In diesem Fall sind die Gastronomen als Helfer in der Not kompromissbereit. Sie bieten ihre Toiletten oftmals gegen eine kleine Gebühr an. So lässt der Bäcker Steinecke Nicht-Kunden für 50 Cent oder den Kauf einer Backware seine Örtlichkeiten frei benutzten. „Das kommt ja nicht so oft vor. Vielleicht ein, zwei Leute am Tag. Beim Stadtfest nehmen wir 50 Cent, wie viele andere auch“, erklärt eine Verkäuferin. Auf Nachfrage bestätigten das andere Inhaber und Wirte der Innenstadt. Doch kann das nur eine Teillösung sein.

Bessere Ausschilderung und Platzierung

Drei öffentliche Toiletten sind kein Schnäppchen für die Stadt. Die Instandhaltung kostet sie rund 18 000 Euro im Jahr. 500 Euro monatlich kostet eine öffentliche Toilette. Es scheint damit offensichtlich, dass die Planung und Umsetzung weiterer Anlagen auch wesentlich eine Frage finanzieller Natur ist. Doch auch weil es keinen Bedarf geben würde, sei „langfristig keine Errichtung einer weiteren öffentlichen Toilette geplant“, so Fuchs.

Was kann also getan werden, um die Lage für alle Beteiligten zu verbessern? Vor allem braucht es bessere Ausschilderung der Standorte, signalisieren die Passanten. Viele Bürgerinnen und Bürger wüssten nicht, wo genau sich die öffentlichen Toiletten befinden. „Es gibt zu wenige, aber man weiß auch gar nicht, wo sie alle sind“, beklagte die Passantin. Für Walter Schmidt, Standbesitzer auf der Eilenburger Straße, sollte es eine zentralere Toilette geben: „Die am Marienplatz macht kein Sinn. Da sind immer Junkies. Die benutzt keiner. Die sollte lieber an der Ecke zum Steinecke stehen.“ Vielleicht wäre mit einem Ortwechsel und einer besseren Beschilderung das Problem der öffentlichen Toiletten in Delitzsch schon gelöst.

Von Lina Bartnik