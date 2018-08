Krostitz

In Krostitz haben zwei unverfrorene Diebe versucht, einer 80 Jahre alten Frau die Handtasche zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin am frühen Dienstagabend gegen 18.15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Dübener Straße unterwegs. In Höhe der Parkstraße bemerkte die Frau zwei Jugendliche, die zunächst auf sie zu rannten und dann ihre Handtasche nehmen wollten. Da die Frau ihre Tasche allerdings verzurrt hatte, misslang der Versuch.

Die beiden Jugendlichen ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab, flüchteten in die Parkstraße und verschwanden aus dem Blickfeld des Opfers. Zuvor – an einer dortigen Baustelle – drehten sich beide aber noch einmal um.

Laut der Beschreibung waren die Täter zwischen 16 und 20 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß. Beide trugen dunkle Sweatshirts.

Von LVZ