Viele der Investitionen, die sich Krostitz für dieses Jahr vorgenommen hatte, sind wegen des Mangels an Arbeitskraft nicht umgesetzt worden. Nun wird ein Investitionsvolumen in Höhe von 3,3 Millionen Euro auf 2019 übertragen. Insgesamt will Krostitz im kommenden Jahr 4,8 Millionen Euro verbauen.