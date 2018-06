Die Gemeinde Krostitz will in diesem Jahr 2,2 Millionen Euro investieren. Insgesamt werden im Jahreshaushalt zirka 7,7 Millionen Euro bewegt. Der Gemeinderat beschloss den Etatplan für 2018 am Donnerstagabend einstimmig. Den einzigen Diskussionspunkt regte Liane Deicke (SPD) an: Im Stellenplan, der zum Haushalt gehört, waren zwei neue Erzieherinnen-Stellen ausgewiesen, die ab Herbst besetzt werden sollen. Sie sah aber die Schaffung einer neuen Leiterinnenstelle gegeben. „Wenn das nicht geändert wird, kann ich dem Stellenplan nicht zustimmen.“ Hintergrund: Die Außenstelle in Hohenossig soll künftig eine eigene Leiterin bekommen. Diese Position soll eine bisherige Erzieherin einnehmen, die sich dafür qualifiziert hat. „Aber es ist noch gar nicht klar, ob die Leiterin in Hohenossig dann mehr Geld bekommt als bisher. Denn das hängt von den Kinderzahlen ab. Und nur die beiden Erzieherinnenstellen werden zusätzlich geschaffen“, zeigte sich Bürgermeister Wolfgang Frauendorf (CDU) verwundert. Schließlich wurde die Änderung im Stellenplan aber doch vollzogen. Sodass der Haushaltsplan für Krostitz am Ende von allen Räten abgesegnet wurde.

Straßenbau, Schule, Feuerwehr

Der Schwerpunkt der Krostitzer Investitionen liegt in diesem Jahr weiterhin auf dem Bau der Mehrzweckhalle. Er wird weitere 450 000 Euro kosten, die Ausstattung 50 000 Euro, Außengestaltung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 363 000 Euro. In den Straßenausbau sollen in Mutschlena 510 000 Euro fließen, in Zschölkau 209 000 Euro, im Gewerbegebiet Hohenossig 362 000 Euro, in die Parkstraße 450 000 Euro. Die brandschutztechnische Sanierung der Grundschule in Krostitz mit der Errichtung eines zweiten Fluchtweges ist in diesem Jahr mit weiteren 71 000 Euro veranschlagt. Die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Priester schlägt 2018 mit 86 000 Euro zu Buche. Die Krostitzer Feuerwehr bekommt einen neuen Kommandowagen (45 000 Euro). Auch neue Atemschutztechnik wird beschafft. Für die meisten der Projekte wird mit Fördermitteln kalkuliert. Kämmerin Fuchs betonte, dass sie erst in Gang kommen, wenn die Bewilligungen vorliegen.

Von Heike Liesaus