Krostitz. Die Gemeinde Krostitz ist in ein Jahr gestartet, in dem sie mehrere große Projekte verwirklichen beziehungsweise fertigstellen will. Entsprechend weist der Entwurf des Haushaltsplanes, den der Gemeinderat am Donnerstag nächster Woche beschließen soll, Investitionen in Höhe von rund zwei Millionen Euro aus, wobei die Gemeinde mit reichlich einer Million Euro Fördermitteln rechnet. „Die Differenz von rund 967 000 Euro kann aus liquiden Mitteln bereitgestellt werden“, sagt Kämmerin Manuela Fuchs. Insgesamt weist der Haushaltsentwurf im Gesamtvolumen Erträge in Höhe von rund 6,6 Millionen Euro aus, denen rund 6,5 Millionen Euro Aufwendungen gegenüberstehen. Damit ist der Etat für 2017 ausgeglichen, wobei die Kommune sogar auf einen Überschuss zurückgreifen kann.

Die wichtigsten Investitionen in der Gemeinde sind 2017:

– Bau einer Mehrzweckhalle in Krostitz. Gesamtkosten 2,2 Millionen Euro, wobei der Großteil der Mittel (1,9 Millionen Euro) bereits im Haushalt 2016 veranschlagt worden ist, wodurch dieses Jahr lediglich 300 000 Euro zu Buche schlagen.

– Ausbau der Ortsdurchfahrt Zschölkau. Die Baukosten sind mit 847 000 Euro veranschlagt. Die Fördersumme ist auf drei Jahre gesplittet. 2017 fließen 400 000 Euro, im nächsten Jahr 209 500 Euro und 2019 noch einmal 32 100 Euro.

– Straßenbeleuchtung im Zuge des Ausbaus Ortsdurchfahrt Zschölkau, Investitionssumme 144 000 Euro (Fördersumme 30 420 Euro).

– Erweiterungsanbau Feuerwehrgerätehaus Priester. Mit dem Bau einer neuen Garage sollen im Depot ein Versammlungsraum und Sanitäranlagen entstehen. Baukosten: 200 000 Euro, davon 100 000 Euro Fördermittel.

– Brückensanierung Parkstraße: 166 000 Euro, davon 132 900 Euro Bezuschussung.

– Ausbau von Bushaltestellen in Zschölkau und an der B 2.

Stabile Steuereinnahmen

Diese vorteilhafte finanzielle Situation ist einerseits stabiler Steuereinnahmen und andererseits einer soliden Haushaltsführung in den zurückliegenden Jahren geschuldet. Betrugen die Steuereinnahmen 2016 insgesamt rund 3,7 Millionen Euro plant Krostitz in diesem Jahr mit einer Größe von rund 3,9 Millionen Euro. Die mittelfristige Planung geht sogar von einem weiteren Anwachsen der Steuereinnahmen bis auf rund 4,3 Millionen Euro im Jahr 2020 aus. Die Löwenanteile entfallen dabei auf die Gewerbesteuer – 2017 geplante 1,9 Millionen Euro – und den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (1,2 Millionen Euro). Der hohen Steuerkraft geschuldet, verringern sich in diesem Jahr die allgemeine Schlüsselzuweisung auf 113 000 Euro und die investive auf gerade mal 16 600 Euro.

Ausgabeseitig schlagen in der Verwaltung mit rund 2,7 Millionen Euro die Personalkosten kräftig zu Buche. Hier ist im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um rund 300 000 Euro festzustellen, „die vor allem der stetigen Tariferhöhung und zusätzlichem Personal für die Kindereinrichtung geschuldet ist“, erklärt die Kämmerin. Krostitz beabsichtigt mehr Krippenplätze zu schaffen. Entsprechend des sächsischen Betreuungsschlüssels bedarf es dafür auch mehr Personal. Mit rund 1,2 Millionen Euro ist die zu zahlende Kreisumlage eine weitere große Ausgabeposition.

Pro-Kopf-Verschuldung sinkt

Derzeit hat die Gemeinde noch ein Darlehen zu bedienen, dass aus der Abwassererschließung in Kletzen-Zschölkau resultiert. 2017 ist dafür eine weitere Tilgung in Höhe von 118 900 Euro vorgesehen. Damit würde sich die Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Jahres von derzeit 126 Euro je Einwohner auf 94 Euro verringern. Eine neue Kreditaufnahme ist nicht geplant.

Von Thomas Steingen