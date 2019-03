Krostitz

Investitionen im Wert von drei Millionen Euro hat die Gemeinde Krostitz vom vorigen Jahr aufs laufende verschoben. Der neue, jetzt vom Gemeinderat verabschiedete Haushaltsplan weist weitere Projekte im Wert von 1,8 Millionen Euro aus. Insgesamt wird also von der Gemeinde im laufenden Jahr ein 4,8 Millionen-Paket gestemmt. Allerdings werden sicher auch diesmal nicht alle Investitionen vollendet. Projekte aus dem vorigen Jahr sind unter anderem die Mehrzweckhalle, das Feuerwehrgerätehaus Priester, die Straßen in Mutschlena und die Parkstraße. Weitere Projekte für 2019:

Straßenbau: Massiv investiert wird in den Straßen vor allem der Gewerbegebiete. Für Hohenossig sind weitere 219 000 Euro und somit insgesamt 530 000 Euro geplant, für das Gewerbegebiet Priester 420 000 Euro. Ebenfalls im Plan sind die Anliegerstraße Am Lober und in der Dorfmark. Für die Körnerstraße fallen in diesem Jahr Planungsleistungen mit Kosten in Höhe von 20 000 Euro an.

Vereinshaus Priester: Die einstige Konsumverkaufsstelle wird für 171 000 Euro zum Vereinshaus umgebaut.

Kinder: Für die Erweiterung der Kita Hohenossig werden 120 000 Euro investiert. Für Spielplatzgeräte sollen 13 000 Euro ausgegeben werden, für die Verkabelung der Computerkabinette der Oberschule 15 000 Euro.

Sportzentrum: Mit Hilfe des Förderprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ will die Gemeinde bis 2013 ein Projekt mit Kosten in Höhe von insgesamt 2,2 Millionen Euro stemmen. In drei Etappen sollen Außenanlagen an der Mehrzweckhalle ausgebaut, Tennisplätze und Kurt-Fuchs-Stadion saniert werden. Die Subventionen sind noch nicht bewilligt. Die Gemeinde hält in diesem Jahr 110 000 Euro bereit.

Bushaltestellen: Entlang der B 2 sollen Haltestellen für insgesamt 442 000 Euro barrierefrei gestaltet werden.

Gemeinde-Technik: Investiert werden soll unter anderem in die Daten-Technik der Gemeinde (30 000 Euro), in ein Gemeinde-Fahrzeug (18 000 Euro) und einen Mähbalken (26 000 Euro).

Feuerwehr-Ausstattung: Ein erstes Notstromaggregat ist da, ein weiteres soll 2019 folgen. Dafür sind 30 000 Euro geplant. Für Planungsarbeiten am Gerätehauses Kletzen-Hohenossig-Zschölkau werden 20 000 Euro ausgegeben. Außerdem wird weitere Atemschutztechnik beschafft.

Von Heike Liesaus