Krostitzer Back- und Konditordienstleister Bäko erzeugt jetzt seinen Strom selbst

Krostitz. Fast 40 Meter ragen sie empor, gestern wurden sie offiziell eingeweiht und „angeschoben“: Auf dem Betriebsgelände der Bäko-Genossenschaft im Gewerbe-Gebiet Krostitz-West rotieren nun bei entsprechender Witterung zwei Windräder: Das weitgehend ohne großen Schattenwurf oder Geräuschentwicklung.

420 000 Euro hat der Dienstleister für das Bäcker- und Konditorenhandwerk hierfür investiert. 50 Kilowatt Strom können sie erzeugen. Die Genossenschaft setze damit auf saubere, nachhaltige Energie und reagiere damit auch auf im Rahmen der Energiewende angestiegene Stromkosten, so Geschäftsführer Ben Hartmann.

Räder decken Energiebedarf weitestgehend

Mit den um eine Vertikalachse drehenden Windrädern möchte Bäko künftig seinen Energiebedarf zum Herstellen und Tiefkühlen von Lebensmitteln zum großen Teil decken: 50 bis 70 Prozent des Bedarfs liefern die beiden Räder bei durchschnittlichem Windaufkommen, die Grundlast der Kühlzellen, so Frieder Francke, der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Genossenschaft. In Spitzenzeiten decken sie ihn gar komplett, überschüssige Energie könne zudem an das Netz abgegeben werden.

Die Windräder drehen sich um eine Vertikalachse. Quelle: Wolfgang Sens

Gemeinde stellte sich nicht in den Weg

Damit die Räder aufgestellt werden konnten, hatte die Gemeinde Krostitz 2013 den Weg geebnet und den Bebauungsplan für das Grundstück geändert, da der so hohe Gebäude nicht vorsah. Wolfgang Frauendorf (CDU), der Krostitzer Bürgermeister zeigte sich erfreut, dass dies gelungen sei: „Hier wird nicht nur gesprochen, sondern gehandelt“, sagte er in seiner Ansprache, die das wirtschaftlich und ökologische Ansinnen der Genossenschaftler würdigte.



