Krostitzer Brauerei: Salzsäure tritt aus Lkw aus

Krostitz. Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr kam es zu einem Unfall mit Gefahrgut auf dem Gelände der Krostitzer Brauerei. Aus einem Lkw trat Salzsäure aus. Es soll eine Leckage am Einfüllstutzen des Tanklastzuges vorliegen, der zirka 20 000 Liter des Gefahrguts geladen hat – etwa 40 Liter pro Minute traten anfänglich aus. Wie viel der Säure insgesamt ausgetreten ist, ist zur Stunde nicht bekannt.

Keine Gefahr

Nach Angaben der Polizei vor Ort bestand und besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Laut Feuerwehr wurde niemand auf dem Werksgelände verletzt. Die Mitarbeiter im betroffenen Bereich wurden aber vorsorglich dennoch untersucht. Der Gefahrgut-Einsatz wird sich voraussichtlich noch mehrere Stunden und bis in den späten Abend hinziehen. Die Salzsäure wird vorerst mittels Rinnen in ein sogenanntes Bergefass abgeleitet, da der Stutzen am Lkw nicht abgedichtet werden kann. Die Feuerwehr überlegt weitere Schritte.

Die Kameraden rüsten sich mit Schutzkleidung aus. Quelle: Feuerwehr

Salzsäure wird in der Bierproduktion wohl schon seit Urzeiten für verschiedene Prozesse genutzt.

Die Feuerwehr Delitzsch, die ebenfalls Teil des Gefahrgutzugs ist, hatte am Donnerstag bereits zwei Einsätze und musste unter anderem zu einem Brand auf einer Baustelle.

Von Christine Jacob