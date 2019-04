Krostitz

Die „485“ springt ins Auge. Thomas Haberland, Diplom-Braumeister und Leiter der Abfüllung, setzt das Magazin mit den neuen Etiketten in die Maschine. Es zeigt die magische Zahl, die nun bis zum Jahresende auf Millionen Ur-Krostitzer-Flaschen die Runde macht. 485 Lenze zählt die Brauerei. Am 11. Mai 1534 wurde sie gegründet. Auch wenn’s kein wirklich runder Geburtstag ist: „Grund, die Kronkorken knallen zu lassen“, erklärt Marketingleiter Sven Kamann, „besteht bei uns alle fünf Jahre.“ Denn die Biermacher bekleben ihre Ur-Krostitzer-Flaschen seit dieser Woche nicht einfach so mit 485er-Etiketten, sie haben seit mehr als einem Jahr das Brauereifest vorbereitet, das demnächst mit drei „feinherben“ Tagen gefeiert wird: Herrenpartie am Männertag, dem 30. Mai; „Junge Helden“ am 31. Mai und Familientag am 1. Juni. Die Veranstalter rechnen mit 20 000 bis 30 000 Besuchern insgesamt.

Das große Klappern auf dem Band: Das Bier aus Krostitz macht sich millionenfach aus Flaschen auf den Weg in die Kehlen. Quelle: Heike Liesaus

Vom Männer- bis zum Familientag

Passend zur Zielgruppe wird am Himmelfahrtstag ab 11 Uhr unter anderem mit der Jindrich-Staidel-Combo, Bollerwagen-Bauwettbewerb-Prämierung und Rolling-Stones-Coverband gefeiert.

Am Junge-Helden Tag sind ab 17 Uhr Formationen wie Reiche Söhne, die Jazzrausch Bigband, The Micronaut, DJ Madstep und die Tim-Thoelke-Show „Riskier dein Bier“ am Start. Besonderes Entgegenkommen für die „Jungen Helden“ aus Richtung Leipzig: Ein kostenloser Shuttleservice wird von 17 Uhr bis nachts zwischen dem Hauptbahnhof der Pleißestadt und der Brauerei eingerichtet. Denn schließlich prangt mahnend das „Don’t-Drink-And-Drive-Logo“ auf dem Programm. Generell wird nicht allein auf genügend Parkplätze, sonder auch auf die Anschlüsse an den Öffentlichen Personennahverkehr verwiesen.

Beim Familientag können die Besucher auch mal dem Braumeister über die Schulter schauen sowie Sudhaus, Gär- und Reifetrakt sowie Flaschenabfüllung bestaunen. Ansonsten reicht das Programm vom Große Duell der Vereine über Inka Bause & Band bis hin zu Abba-Revival-Show „Swede Sensation“ und den „Heros on Fire“ kurz vor Mitternacht .

Kapazitätserweiterung im Blick

Seit den 90ern wird die Mega-Partie im Dorf an der B 2 gefeiert. Weil die Marke an Beliebtheit immer weiter zulegt, gibt es noch einigen Grund mehr zum Feiern als reine Tradition. Geschäftsführer Wolfgang Welter blickt auf die 90er-Jahre zurück, als sich 134 Brauereien, viele davon natürlich von außerhalb, im Leipziger Raum profilieren wollten. Und einige das Wort „ Krostitz“ nicht aussprechen konnten. „Die meisten konnten sich am Markt nicht behaupten. Die Regionalität hat sich entwickelt“, stellt er fest. „Wir haben die Produktion in den vergangenen sechs Jahren nochmals fast verdoppelt“, so Betriebsleiter Arnd-Henning Böttrich. Hinzugekommen sind unter anderem das Blockheizkraftwerk, die neue Vollguthalle, die umgebaute Flaschenabfüllung, mehrere Gärtanks. Immer wieder schwebte Ausrüstung an Schwerlastkranhaken im Brauereiluftraum.

Inzwischen wird daran gearbeitet, die Kapazität für 1,4 Millionen Hektoliter Bier jährlich vorzubereiten. Da geht es um Misch- und Ausgleichsbehälter, Lärmschutz, Wasseraufbereitung ebenso wie um den Eventbereich.

Zum Jubiläums-Geburtstag gibt es erstmals, seitdem die Brauerei Gerstensaft auch in Dosen abfüllt, auch ein extra designtes Blechkleid. „Sehr schick“, stellt es Marketingleiter Sven Kamann augenzwinkernd vor. „Aber das Bier schmeckt auch sehr gut.“

Von Heike Liesaus