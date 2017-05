Krostitz/Hayna. Im April 1997 trafen sich einige Männer und Frauen in Krostitz, um gemeinsam zu singen. Heute, 20 Jahre später, sind sie als „Neue Krostitzer Chorgemeinschaft“ aus der kulturellen Vielfalt des Landkreises Nordsachsens nicht mehr wegzudenken. Aktuell zählt der Chor 32 Mitglieder, die in Krostitz, Delitzsch, Schkeuditz, Eilenburg und Leipzig wohnen und zwischen 14 und 75 Jahre alt sind.

Ihre Chorchronik listet unzählige regionale und überregionale Konzerte auf. 2003 zelebrierte der Klangkörper Mozarts Krönungsmesse in der Delitzscher St. Marien-Kirche, beim Eilenburger Neujahrsempfang sang man für Flutopfer und sogar an der Göltzschtalbrücke im sächsischen Vogtlandkreis gab Chorleiterin Uta Zwiener bereits den Takt vor. Schon Tradition sind die Konzerte zu Himmelfahrt und Weihnachten in der Kirche zu Hayna.

Chicago – Rom – Wien - Prag

Die bislang weiteste Reise führte das Ensemble in die USA, wo es 1999 beim Sängertreffen in Wisconsin brillierte und ein kleines Spontankonzert auf dem Chicagoer Weihnachtsmarkt gab. In Rom sang der Chor im Pantheon und wurde im Rahmen des Angelus-Gebetes sogar namentlich von Papst Benedikt XVI. begrüßt.

Ihren 15. Chorgeburtstag feierten die sanges- und reiselustigen Sachsen in Wien, wo sie im „Sissi-Schloss“ Schönbrunn wegen ihrer tollen Kostüme zum beliebten Fotomotiv wurden. Die Geburtstagsreise zum Zwanzigsten führte die Sängerinnen und Sänger kürzlich nach Prag. Trotz des launigen Aprilwetters waren es drei schöne Tage mit Stadtrundgang, Moldau-Schifffahrt, einem Besuch im weltältesten Schwarzlichttheater und einem stimmungsvollen Abend im legendären Brauereirestaurant „U Fleku“.

Geburtstag mit großem Chortreffen

Weil ein Chor gut klingt, viele Chöre aber besser, lädt die Neue Krostitzer Chorgemeinschaft am Pfingstmontag zu einem großen Konzert ein. Gemeinsam mit den Chören art capella aus Schkeuditz, dem Schulze-Delitzsch-Männer- und Schulze-Delitzsch-Frauenchor, dem Johann-Strauß-Chor Leipzig sowie dem Zwochauer- und Schkeuditzer Kirchenchor soll ab 15 Uhr die Bühne des Haynaer Biedermeierstrandes zum Klingen gebracht werden. Neben weltlicher Musik wird auch Mozarts Krönungsmesse zur Aufführung kommen. Musikfreunde und hier vor allem ehemalige Mitsänger und -sängerinnen sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Von Thomas Steingen/Elke Fahr