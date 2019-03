Krostitz

Da herrschte atemlose Spannung im Versammlungsraum neben der Krostitzer Bibliothek. Wie wird wohl Sophia den Text vom purzelbaumschlagenden Drachen meistern? Die Achtjährige war die Erste in der Gruppe der Zweit- und Erstklässler, die im Lesewettbewerb der Grundschule antrat. Hinterher mussten die Vorleser jeweils Fragen zum Text beantworten, aber ebenso ihrer Klassenkameraden, die zuhörten. Schließlich sollten sie aufmerksam bleiben. Vor allem die Jury, die sich aus Lehrerinnen, Leseomis und Schülerjuroren zusammensetzte, verfolgte das Geschehen. Auf Formularen hatten sie unter anderem Tempo, Lautstärke, fehlerfreies Lesen, Betonung zu bewerten.

Regionaler Grundschul-Vergleich

Vor den Sieben- und Achtjährigen waren bereits die Besten aus den dritten und vierten Klassen an der Reihe gewesen. Nicht allein vorgegebene Texte waren zu interpretieren, die Kinder stellten ihrem Publikum ebenso Lieblingsbücher vor. Die Auswertung gibt es Anfang nächster Woche. Dann wird feststehen, wer am 12. April beim Finale in Zschortau antritt. Denn parallel läuft der Wettbewerb in weiteren Grundschulen der Region. „Er ist aus einer Schnapsidee heraus geboren“, erzählte Bibo-Leiterin Kerstin Kubitza. „Die Gemeindebibliotheken haben jeweils doch eine Grundschule dabei. Da hatten wir uns gedacht, dass wir so einen Wettstreit für die Jüngeren austragen könnten.“ Das passiert nun bereits seit 2005. Und für den besonderen Rahmen in Krostitz kann seit zwei Jahren der Raum neben der Bibliothek genutzt werden.

Von Heike Liesaus