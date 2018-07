Krostitz

Stolze 3607,25 Euro haben sich die Krostitzer Oberschüler bei ihrem Sponsorenlauf errannt. „240 Schüler schafften 1598 Runden“, berichtet Schulleiterin Katrin Dudek. Unterwegs waren die 5. bis 9. Klassen, die 40 Schüler aus der 10. waren zu diesem Zeitpunkt bereits aus ihrer Schulzeit entlassen. Immerhin war eine Strecke durch den Leinepark zirka 420 Meter lang. Macht also eine gemeinsam zurückgelegte Distanz von 671 Kilometern.

Auf alle Fälle wollen die Lehrer und Schüler davon eine der Parkbänke, welche die Gemeinde noch für den neu gestalteten Park anschaffen wird, finanzieren. Außerdem sollte mit diesem Budget auch noch möglich sein, ein Insektenhotel zu installieren. Weitere Pläne sind noch offen und können beraten werden, wenn das neue Schuljahr startet.

Möglichst viele Runden und viele Spenden

Das Ziel des Spendenlaufes war, dass jeder innerhalb einer halben Stunde möglichst viele Runden zurücklegt. Zudem hatten die Schüler Sponsoren, meist Eltern oder Großelter, geworben. Die zahlten dann ein Entgelt pro Runde ein. Das hieß: Je mehr Runden die Junioren spurteten, umso mehr hatten die Senioren zu zahlen.

Das Engagement der Einrichtung für den Park am Leine-Bach kommt nicht von ungefähr: Schließlich will die Schule bald nicht mehr nur Krostitzer Oberschule, sondern zusätzlich „Am Leinepark“ heißen. So wird auch die Anbindung ans Umfeld und an die Gemeinde, die Trägerin ist, betont. Die Schulkonferenz hat das Vorhaben schon befürwortet. Nun hat der Krostitzer Gemeinderat darüber zu beschließen. In seiner Sitzung am 26. Juli soll das Konzept vorgestellt werden. Denn die Räte müssen darüber abstimmen, ob die Bildungsstätte den Namen tragen darf.

Von Heike Liesaus