Krostitz. Zielstrebig hat die Gemeinde Krostitz darauf hingearbeitet, jetzt kann der Umbau des ehemaligen Standesamtes zum Hort endlich starten. Das Vorhaben in der Körnerstraße 3 hat absolute Dringlichkeit, denn „unsere Kindertagesstätte droht aus den Nähten zu platzen“, sagt Bürgermeister Wolfgang Frauendorf (CDU). Vor allem im Hort sei es kritisch. „Derzeit betreuen wir 109 Grundschüler. Weil aber im Hort in der Körnerstraße 10 nur 93 Plätze zur Verfügung stehen, werden die 29 Hortkinder aus der 1. Klasse vorübergehend mit einer Ausnahmegenehmigung in der Grundschule betreut. Das ist keine ideale Lösung“, so Frauendorf.

Sechs Teilaufträge

Wegen der Fördermodalitäten hat sich der Baubeginn verzögert. Erst standen keine Fördermittel in Aussicht, dann beantragte die Kommune Zuschüsse beim Landratsamt. Diese wurden abgelehnt. Schließlich ergab sich im Frühsommer die Chance, rund 187 500 Euro aus dem Programm Investkraft für den Umbau zu erhalten. Weil die Zeit drängte und sich die Ausschreibung in die Sommerpause verschob, bevollmächtigte der Gemeinderat den Bürgermeister, die Bauaufträge selbstständig vergeben zu können. Das ist zwischenzeitlich erfolgt. In der nächsten Sitzung wird der Rat die Vergabe nachträglich bestätigen.

Ausgeschrieben wurden die Arbeiten in sechs Losen, wobei es für das Bauhauptgewerbe nur ein Angebot gegeben habe, berichtet der Bürgermeister. Aus Zeitgründen verzichtete er auf eine Neuausschreibung. Bei den anderen Gewerken gab es mehrere Bieter. Allerdings weist das Ausschreibungsergebnis nun höhere Kosten aus als geplant. „Jetzt liegen wir bei rund 300 000 Euro allein für die Bauleistungen. Unsere Kostenschätzung ging einschließlich Mobiliar ursprünglich von 250 000 Euro aus“, schildert das Gemeindeoberhaupt.

55 zusätzliche Plätze

Im ehemaligen Standesamt werden jetzt 55 zusätzliche Plätze geschaffen. Nach Fertigstellung der Umbauten werden die Hortkinder der 1. Klasse von der Grundschule in die Körnerstraße 3 ziehen. Dort wird dann genügend Platz sein, dass neben den Hortkindern auch die Vorschulgruppe des Kindergartens betreut werden kann. Das wiederum entlastet die Kita im Kirchweg.

Von Thomas Steingen