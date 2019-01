Krostitz

Ein kleiner Schritt für die Brauerei, ein großer für die Krostitzer Rodelszene. In den vergangenen Tagen wurde an der Erd-Erhebung an der Parkstraße mit Bagger und Muldenkipper gearbeitet. „Eigentlich ist es nicht der Rede wert: Der Aushub stammt von zurückliegenden Erdarbeiten auf dem Brauerei-Gelände“, erklärt Pressesprecherin Ines Zekert. Am Berg sah es schon einigermaßen imposant aus, wie Kipper und Bagger den Abraum einbauten. Und in der an Steigungen eher armen Region stellt die verkehrsgünstig gelegene und von Rasen bedeckte Anhäufung einen Blickpunkt dar.

Brauerei- und Ritterguts-Gelände

Das Gelände zwischen Bundesstraße und dem Leine-Bach gehört zur Krostitzer Brauerei, die in diesem Jahr 485 Jahre alt wird. Der Hügel hat seinen Ursprung also nicht dem Erdaushub der Sporthalle zu verdanken, die ein paar Schritte entfernt noch zu DDR-Zeiten gebaut wurde. Auch der Tiefbau für die neue Mehrzweckhalle, die in denen vergangenen Monaten gleich daneben entstanden ist, hat nichts zum Wachstum beigesteuert. „Der Berg entstand bei der Erweiterung der Brauerei“, erinnert Gerhard Hamann. Das gesamte Areal, das nicht für alle zugänglich war, und ebenso der Betrieb gehörten einst zum Krostitzer Rittergut. Das Hauptgebäude ist als solches nicht mehr erkennbar. Denn in DDR-Zeiten ist es zur Schule umgebaut und in den vergangenen Jahren saniert geworden.

Daumen drücken für den Winter

„Entwarnung an alle Kids: Entgegen kursierender Gerüchte, der Rodelberg in Krostitz würde abgetragen, passiert genau das Gegenteil. Er wird vergrößert. Also Schlitten geputzt und Daumen gedrückt, dass ein paar Tage ausreichend Schnee fällt“, freute sich der Krostitzer Oliver Kläring dieser Tage schon per Facebook.

Nach rodeltauglichen Schnee-Verhältnissen im Tiefland sieht es zwar laut der Wetterprognosen für die nächste Zeit leider nicht aus. Es bleibt aber ein wenig Hoffnung für die Winterferien. Krostitz ist jedenfalls gerüstet.

Von Heike Liesaus