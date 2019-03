Krostitz

Sie hatte vor einigen Jahren das Genossenschaftsprojekt fürs Seniorenwohnen in Krostitz ins Gespräch gebracht. Die Gemeinde hatte aber für die Fläche in der Dorfmark die konventionelle Variante bevorzugt, bei der ein privater Investor das Projekt entwickelt. Doch Gabriele Horster verfolgt die gemeinnützige Idee weiter, erhielt dafür jüngst den Anerkennungspreis im Sächsischen Ideenwettbewerb. Verwirklichen will sie das Projekt nun in Löbnitz.

Deutschlandweit selten

Den Ausschlag, sich mit dem Thema Seniorenwohnen zu befassen, gaben die eigenen Eltern. Das Leben hochbetagt und mit schweren Erkrankungen wurde im eigenen Haus fast unmöglich. Eine Unterbringung in einer Einrichtung wäre für die beiden nur getrennt möglich gewesen. Gabriele Horster gab deshalb vor sechs Jahren ihr Marketing-Büro in Leipzig auf, arbeitete von Krostitz aus, um die Eltern nebenan pflegen zu können. Sie hat seit sechs Jahren über Seniorenwohnprojekte recherchiert, einige besucht und festgestellt: Selbst deutschlandweit gibt es nur sehr wenige Einrichtungen, in denen Senioren mit verschiedenen körperlichen und geistigen Einschränkungen bis hin zur Demenz ebenso wie rüstige Ältere zusammen leben können. Geschweige denn, dass das Wohnen dann auch noch komfortabel und bezahlbar ist.

Gemeinnützig und Begegnungsstätte

Vom Genossenschaftsgedanken ist sie inzwischen abgerückt, von der Gemeinnützigkeit nicht. Für ihr Projekt „LebensWert“ sollen vier barrierefreie Häuser mit mehreren Wohnungen auf einem Gartenareal errichtet werden, die insgesamt Platz für 40 Menschen bieten. Einziehen sollen Interessenten, die so lange sie selbst können und wollen, ihren Nachbarn helfen, die Lust haben, im Alter etwas Neues zu beginnen. Ein Gemeinschaftsgebäude soll ein ehrenamtlich betriebenes Bürgercafé, das auch dörfliche Begegnungsstätte ist, sowie Räume für Tagespflege und gemeinsame Aktivitäten der Bewohner beherbergen. Noch sind auch in Löbnitz Vorplanungen nötig. Gabriele Horster hat sich eine Entscheidungsfrist gesetzt. Bis zum 31. Juli sollen bestimmte Punkte erfüllt sein, damit der Bau 2020 starten kann. Ansonsten will sie das Projekt an einem anderen Standort verwirklichen. „Denn viel Zeit habe ich selbst nicht mehr. Mit 70 damit anzufangen, wäre nicht realistisch.“

Von Heike Liesaus