19 Teilnehmer haben sich zum Tag der offenen Gartentür angemeldet. Das sind so viele Teilnehmer wie noch nie. Mit der LVZ gibt es noch vor dem 18. Juni einen Einblick in die neuen Gärten. Dieses Mal führt uns das in die Delitzscher Altstadt, wo sich am alten Amtshaus ein Garten gut versteckt .