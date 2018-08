Hohenossig

Vier Wochen, fünf Künstler, sechs Frauen und Männer, die als Drucker helfen. Wie viele Arbeiten beim 28. Sächsischen Druckgrafik-Symposion in Hohenossig entstehen, wird sich zeigen. Klar ist für alle: Es ist eine Zeit, in der sich die fünf Auserwählten nur einem Ziel widmen müssen, wollen und können: der Umsetzung ihrer Ideen, ihrer Kunst. Und die präsentiert sich ganz unterschiedlich.

„Ein schöner ruhiger Platz, um seine Ideen zu entwickeln“, stimmt Fulvio Ioan in das Loblied aller Teilnehmer des Druckgrafiksymposions ein, die im Krostitzer Ortsteil für eine relativ lange Zeit zusammen in ländlicher Abgeschiedenheit und mit maximaler fachlich-handwerklicher Drucker-Unterstützung arbeiten können. Die Ideen des Italieners drehen sich um Märchen. Da spielen offenbar Blumen ebenso wie Apokalypse und Landschaften eine Rolle. Unter Sternen und großen Tannen mühen sich auf einem der Probedrucke, die bereits in den Hohenossiger Arbeitsräumen an der Wand hängen, drei winzig gestrichelte Radler den Berg hinauf. Gewisser Witz vereint sich da mit düster-spannender Atmosphäre.

Methamorphosen

„Normalerweise lauert die Apokalypse in der Stadt. Aber es spielen sich sehr viele Apokalypsen in der Natur ab“, beschreibt er Ansatzpunkte. Der Wald hat eine wichtige Rolle in Märchen. Er wird auch aufgesucht, um neue oder schöne Dinge zu finden. Und sind es nicht die Apokalypsen, die Transformation und Entwicklung bewirken?

Im Märchen gibt es nach dem Drama immer ein gutes Ende. Fulvio Ioan beschäftigte sich schon längere Zeit mit dem Märchenthema, kreierte auch Arbeiten, die sich mit Robert Schumanns Märchenbilder für Klavier und Viola verbinden. Auch seine Hohenossiger Arbeiten werden im Herbst in der Ausstellung zu sehen sein, die in Leipzig zum Druckgrafiksymposion gezeigt werden.

Von Heike Liesaus