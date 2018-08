Löbnitz

Vier Takte, ein Zylinder und 250 Kubikmeter Hubraum – diese Worte klingen in den Ohren der AWO-Liebhaber wie feinste Musik. Alle zwei Jahre treffen sich auf dem Löbnitzer Reitplatz die Freunde des DDR-Kultmotorrades, um den alten Zeiten wieder eine Seele einzuhauchen. Neben Benzingesprächen standen vor allem die Präsentation der knatternden Oldies und der traditionelle Demonstrationslauf im Fokus.

Zur Galerie Kult-Motorräder aus DDR-Zeiten: Zahlreiche AWO-Liebhaber kamen nun zum Treffen nach Löbnitz. Hier einige Impressionen

35 Starter

Wer in diesem Jahr an der Achtelmeile stand, konnte 35 Starter erleben, die ihre historischen Gefährte vorführten. In diesem Jahr zum ersten Mal dabei war Anke Benkwitz. Die Jenaerin war die einzige weibliche Fahrerin, die sich traute, unter den Augen vieler Schaulustiger ihre AWO über die 201 Meter lange Distanz zu lenken. „Ich bin heute zum ersten Mal hier und habe erfahren, dass nur Männer mitmachen. Und da wollte ich auch einfach mal mitfahren“, erzählt die junge Frau, die ihre AWO Sport mit dem Baujahr 1961 sonst als Gebrauchsgegenstand nutzt. „Durch meinen Freund bin ich vor drei Jahren zu dem Hobby gekommen. Es macht einfach Spaß, hier dabei zu sein, die tolle Stimmung und gute Laune passt“, resümiert die Bikerin, deren sportlicher Einsatz am Abend mit einem Pokal geehrt wurde.

Historischer Gast

Zwischen all den Oldtimern begrüßte das Organisatorenteam um Torsten Kroschwald zudem einen historischen Gast. Rennmechaniker Harry Riese, inzwischen 86 Jahre alt, ließ es sich nicht nehmen und fuhr selbst in originaler Rennkleidung die Achtelmeile entlang. Er war einer der Schrauber, die den Motorrädern in den Glanzzeiten zu erstaunlichen Rennerfolgen verhalfen.

Die Macher in Löbnitz können auf ein gelungenes Wochenende zurückblicken. Mit ihren Veranstaltungen sorgen sie in guter Regelmäßigkeit dafür, dass der historische Rennsport mit seinen Gespannen, originalen Fahrzeugen, aber auch kreativen Eigenumbauten nicht vergessen wird. Umrahmt wurde die Veranstaltung von Livemusik, Pokalverleihungen und nicht zuletzt einem ganz besonderem Spirit.

Von Anke Herold