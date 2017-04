Delitzsch/Rackwitz. Für die weitere Investitionstätigkeit der Stadt Delitzsch und der Gemeinde Rackwitz sind dieser Tage wichtige Weichen gestellt worden. Am gestrigen Freitag hat die sächsische Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) Fördermittelbescheide im Programm Investkraft „Brücken in die Zukunft“ für den Umbau der ehemaligen Westschule in Delitzsch zu einem Hort für 300 Kinder sowie in Rackwitz für die Sanierung der Grundschule übergeben.

Der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) freut sich über eine Zuwendung in Höhe von rund 300 000 Euro. Damit sollen in der Grundschule Fußbodenbeläge erneuert, Akustikdecken eingebaut und neue Spielflächen geschaffen werden. Insgesamt sind für diese Investition 460 000 Euro veranschlagt. In Delitzsch hat Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) einen Fördermittelscheck in Höhe von einer Million und 50 000 Euro für den Hort entgegengenommen. Das entspricht einem Fördersatz von 75 Prozent. Kurth zeigte sich erfreut, dass die Stadt viel Geld in Schulen und Kindereinrichtungen steckt. „Das ist die beste Investition“, so die Ministerin.

Bescheide flattern ins Rathaus

Derweil freut sich die Stadt über noch weitere Fördermittel aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“. Bereits am Montag traf im Rathaus der Zuwendungsbescheid von der Sächsischen Aufbaubank über rund 468 000 Euro für den Neubau des Hortgebäudes an der Grundschule Delitzsch-Ost ein. Die Gesamtbaukosten für dieses Vorhaben sind mit rund 1,8 Millionen Euro kalkuliert. Mitte Mai sollen die Bauarbeiten starten und 2018 abgeschlossen werden. Konzipiert ist dieser Hort für 100 Kinder.

Über dasselbe Programm bezuschusst die Aufbaubank die Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen in Delitzsch und den Ortsteilen Rödgen, Zschepen und Döbernitz. Von den rund 365 000 Euro Gesamtkosten können rund 208 000 Euro mit Fördermittel finanziert werden. Es werden alte Natrium- und Quecksilberdampf-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lampen ersetzt. Begonnen wurde damit bereits 2016 im Delitzscher Norden und in Rödgen. In diesem Jahr werden die Arbeiten in Zschepen, Rödgen und Delitzsch fortgesetzt. 2018 erhalten die Gerhart-Hauptmann-, die Maybach- und die Zeppelinstraße neue LED-Straßenlampen

Zuschüsse für Kita Sonnenland

Bis 2018 sollen außerdem in der Kita „Sonnenland“ die energetische Sanierung der Nordfassade sowie die Sanierung der Infrastruktur (Sanitär, Beleuchtung, Elektro) realisiert werden. Für diese Vorhaben erhielt die Stadtverwaltung am Dienstag zwei Fördermittelbescheide. Der Austausch der alten Holzfenster und der Einbau von Kunststofffenstern – Gesamtkosten rund 114 000 Euro – wird mit 75 000 Euro bezuschusst. Von den rund 260 000 Euro für die Sanierung der Infrastruktur können 187 500 Euro über Fördermittel abgerechnet werden.

Über die Richtlinie Feuerwehrförderung des Landkreises wird der Kauf einer automatischen Sicherheitsfüllanlage für Atemschutzflaschen der Feuerwehr Delitzsch bezuschusst. Die Zuwendung beträgt 16 300 Euro. Und 14 000 Euro erhält die Feuerwehr für ein neues Reinigungs- und Desinfektionsgerät.

Von Thomas Steingen