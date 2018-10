Delitzsch

Nach dem kuriosen Unfall am Dienstagnachmittag in Delitzsch – ein Auto war gegen eine Hauswand gefahren – legt die Polizei neue Fakten vor. „Es gibt keinen Hintergrund mit jugendlichen Rasern wie bei dem Unfall in der Eisenbahnstraße“, sagte gestern Holger Stecher. Für Delitzschs Polizei-Chef ist der Unfall, der sich auf der August-Bebel-Straße ereignete, „nichts Dramatisches“. Die 56-jährige Fahrerin des VW Lupo sei mit der Situation schlicht überfordert gewesen.

Nachdem sie gegen 13 Uhr mit ihrem Fahrzeug in Richtung Leipzig fahrend von der Fahrbahn abkam und an einer Hauswand landete, wurde sie aufgrund eines erlittenen Schocks zur Kontrolle und Sicherheit in die Delitzscher Notaufnahme gebracht. Gesundheitliche Probleme als mögliche Unfallursache stehen derzeit nicht im Raum, sagte Stecher.

Zur Galerie Der Unfall beschädigte Haus und Auto massiv, der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.

Neben dem zerstörten Pkw und dem verwüsteten Vorgarten werde nun noch geprüft, wie stark das Haus durch den Aufprall in Mitleidenschaft gezogen wurde. Trotz der eher ungewöhnlichen Bilder wertet die Polizei das Ereignis als „ganz normalen Unfall“, so Polizeihauptkommissar Stecher.

Bereits im September hatte es in Delitzsch zwei ähnlich spektakuläre Unfälle gegeben. Auf der Eisenbahnstraße war ein 21-Jähriger mit überhöhter Geschwindigkeit in die Hauswand einer Fahrschule gefahren, wenig später landete ein Fahrzeug auf der Leipziger Straße in einer Gartenlaube.

Von mhs