Kyhnaer Grundschüler besuchen auch die LVZ-Druckerei

Kyhna. Da kommt einiges auf die Schüler der vierten Klasse der Grundschule in Kyhna zu. Vier Wochen lang werden sie gemeinsam mit ihrer Lehrerin Heike Ottenberg eifrig in der Leipziger Volkszeitung, insbesondere den Delitzsch-Eilenburger Lokalteil lesen, dabei jede Menge Neues entdecken und hoffentlich auch genauso viel Spaß dabei haben. Die Aktion „Zeitungsflirt“ startete gestern traditionell mit einem Zeitungsfrühstück.

Die Tische waren zum Glück groß genug, damit jeder seine Zeitung aufschlagen konnte. Viele fanden bereits ihre Lieblingsseite. Während die meisten Jungen beim Sportteil hängen blieben und es ihnen vor allem die Fotos aus dem Leipziger Stadion angetan haben, schienen die Mädchen vielfach unentschlossen. Wie eine Zeitung insgesamt aufgebaut ist, auch in welchem Format sie wo gedruckt wird, auch das lernen die Grundschüler kennen. Auch werden sie feststellen, dass die Text anders sind als in ihren Schulbüchern. Zum Programm zählt nicht nur der Besuch eines Redakteurs in der Klasse, sondern auch eine Exkursion in die LVZ-Druckerei nach Stahmeln. Schulleiterin Kathrin Hecht erlaubt sogar eine komplette Lesenacht in der Schule. Die Begeisterung dafür schlug hohe Wellen.

Hintergrund der vierwöchigen LVZ-Aktion ist, die Lesekompetenz der Kinder zu schulen, sie an das Medium Zeitung heranzuführen und das Gelernte ganz praktisch im Alltag umzusetzen. Dass die Schüler über ihre Erlebnis zum Thema Zeitung auch selbst berichten, gehört selbstverständlich zum Projekt dazu.

Von Ditmar Wohlgemuth