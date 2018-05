Kyhna

Alpakas werden ja als das Trend-Tier 2018 gehandelt, so wie zuvor die Einhörner, Giraffen oder die Krokodile. In Kyhna haben die Alpakas nun gerade auch ihre Frühlingsfrisur bekommen. Der Kurzhaarschnitt ist aber immer die Wahl für die Saison für Pedro, und die anderen. „Manche Züchter machen es alle zwei Jahre. Bei uns ist das jedes Jahr so. Da fühlen sich auch die Tiere wohler“, schätzen Anita und Bernd Düsel. So ist in der warmen Jahreszeit das Fell kurz und über den Winter dann wieder dick und lang. Einige gucken witzig unter einem Pony hervor, bei anderen ist der Schopf noch etwas kürzer ausgefallen. Ähnlich wie bei den Schafen geht nach dem Scheren eine gewisse Aufregung durch die Herde: Alle finden auf der Weide plötzlich viel schlankere und somit fremde Gestalten vor. Doch inzwischen haben sich alle wieder erkannt. Acht eigene Alpakas und Tobi aus dem Tiergarten, der dort gerade keinen Platz hat, grasen auf den Kyhnaer Koppeln.

Geradelt – gesehen – verliebt

Für Bernd Düsel sind die Alpakas schon viel länger Trend. Beruflich hatte der heute 77-Jährige mit Automatisierung und Ökonomie zu tun. Aber irgendwann war der Leipziger vom Garten in Kyhna aus mit dem Rad nach Wolteritz gefahren, hatte dort Alpakas gesehen und sich verliebt. Als er dann in Rente ging, musste er natürlich seine Angetraute fragen, ob sie sich die Tierhaltung überhaupt vorstellen konnte. Die Südamerika-Kamele sind zwar friedlich und relativ anspruchslos. Aber sie brauchen trotzdem tägliche Fürsorge. „Mit dem Verreisen ist es dann nicht so einfach“, erzählen die beiden. Aber es macht ihnen nichts aus. Die freundlichen Vierbeiner jeden Morgen zu begrüßen, ist es wert. 25,5 Kilo-Alpaka-Wolle ist diesmal beim Scheren angefallen. Die wird zu Decken und Wolle verarbeitet. Anita Düsel hat extra spinnen gelernt.

Von Heike Liesaus