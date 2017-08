LMBV verkauft Ufergrundstück an Löbnitz

Es scheint weiter zu gehen am Seelhausener See. Der Bergbausanierer LMBV will an die Gemeinde ein etwa 15 Hektar großes Ufergrundstück in der Löbnitzer Bucht verkaufen. Dafür steht bereits ein Investor in den Startlöchern, arbeitet an einem Bebauungsplan. Ein Campingplatz könnte entstehen, auch eine Marina mit etwa 50 Bootsliegeplätzen.