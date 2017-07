LMBV will Lober und Leine künftig durch Sausedlitz fließen lassen

Mehrfach ist der Lober in der Vergangenheit wegen des Braunkohlenabbaus verlegt worden. Immer ist noch unklar, wie er, die Leine und der Holzgraben in Benndorf künftig aus der Delitzscher Region abgeleitet wird. Der Bergbausanierer LMBV favorisiert eine Variante, die Lober und Leine durch Sausedlitz in den Seelhausener See führen soll.