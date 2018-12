Delitzsch

Jahresende. Da das Rathaus zwischen den Feiertagen verwaist ist, ist es der LVZ mit nicht ganz einwandfreien Methoden gelungen, zum wiederholten Male an streng geheime Geheimdokumente zu gelangen. So wissen LVZ-Leser schon jetzt, was 2019 in Delitzsch und Umgebung geschehen wird. Aber wir bitten um Vorsicht: Satire schmeckt und bekommt nicht jedem, wird von uns aber gerne serviert.

Wahlkrampf läuft

2019 kommt. Die Kommunalwahl kommt. Der Wahlk(r)ampf ist bereits eröffnet. Ab sofort geht es richtig steil, wenn um die 30 Sitze im Stadtrat getreu der „Reise nach Jerusalem“ das Spiel „Wer Anträge schreibt, der bleibt“ gespielt wird. Da sie zu jedem Einzelinteresse einen Antrag formulieren können, rechnen sich die Freien Wähler bereits einen Großteil der Plätze für sich aus. Da haben sie die Rechnung ohne Kleinkekariert, den Plathhirsch und Co. gemacht. Fortan wird im Delitzscher Stadtrat nicht mehr mit harten, sondern nur noch ohne Bandagen gekämpft. Es geht wie auf einem Schulhof zu. Nachdem er kräftig ausgeteilt hat, wird Freie Wähler-Chef Uwe Bernhardt Ziel der Klassenkeile. Man könne ihn eh nicht verfehlen, argumentieren die anderen Fraktionen. Das ist natürlich ein Niveau unter Gürtellinie. Aber warum aufgeben, was im Sitzungssaal lange Tradition hat?

Bornack is back

Hocherfreut vom Schauspiel des Wahlkrampfes zeigt sich der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (gar nicht so parteilos). Der Oberste lehnt sich entspannt im Sessel zurück und genießt. Er wünscht sich insgeheim die grüne Speerspitze der guten Unterhaltung, Jörg Bornack, zurück in den Stadtrat. Dieser bekommt statt einem Sitz einen Baum, an den er sich ketten kann. Damit kann der Unterhaltungswert im Gremium so weit gesteigert werden, dass man von den Gästen, die überhaupt noch in die öffentliche Sitzung kommen Eintritt verlangen kann. Damit, so Wilde, könne der Haushalt saniert werden – immerhin sitzt er wegen versuchter Insolvenzverschleppung im Zellentrakt.

Facebook ist die Lösung

Überhaupt Bürgerbeteiligung … da sonst niemand von den Dingen Notiz nimmt, werden die Einladungen für den Stadtrat nicht mehr via Zeitung und Amtsblatt verbreitet, sondern die Stadt Delitzsch erstellt allmonatlich eine Facebook-Veranstaltung. Bei der klicken dann 25 000 Menschen „interessiert“, am Ende kommt nicht mal ein Bruchteil. Dafür regen sich im Nachgang aber mindestens 50 000 Menschen via Facebook auf, sie hätten a) von alledem nichts gewusst und b) „die da oben“ seien immer schon so gemein gewesen sowie c) könne man sich bei den Kita-, Tiergarten-, Freibad- oder Hundesteuerpreisen nun weder die monatliche Maniküre noch das Sky-Abo leisten.

Tiefensee ist der Held

25 000 sind nicht genug. Delitzsch möchte 2019 weiter wachsen. Da der Zuzug nicht mehr ausreicht, wird wieder eingemeindet. Schönwölkau bettelt, sodass die Stadt zugreift und neben den Dörfern auch die Verwaltungsmannschaft übernimmt. Bürgermeister Volker Tiefensee leitet fortan das neue Ressort „Keine Zeit, habe ich nicht geschafft oder irgendwo verlegt“. Wenig später erhält er auf dem Delitzscher Marktplatz gleich neben dem neuen Abenteuermilitärspielplatz eine überlebensgroße Statue (also 2,03 Meter) ihm zu Ehren. Durch konsequente Schludrigkeit ist es Tiefensee gelungen, sämtliche Verbotsakten zum Werbeliner See irgendwo zu vergraben und so das Baden zu ermöglichen. Das Bad-Projekt „Wie dehnbar ist der Begriff 16 Millionen Euro?“ wird im Gegenzug gestoppt.

Von Christine Jacob